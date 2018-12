BORA ĐORĐEVIĆ EKSKLUZIVNO ZA KURIR: O golmanima, Bariju i pesmi Delija zbog koje se ježi! Priča o himni Partizana će vas naterati da se zamislite (VIDEO)

Šta za Vas predstavlja sport?

- Nešto u čemu uživam. Bio sam rukometni i fudbalski golman. Uopšte, mislim da golmani i bubnjari moraju da budu ludi. Toliko te puta lopta pogodi u glavu i mu.a da ne možeš ostati normalan. Ponosan sam na to što sam bio četvrti golman fudbalera Pekara i što sam kod trenera Simića bivšeg fudbalera Zvezde, koji je na njegovu nesreću, bio rezerva Džajiću, dogurao do druge rezerve, jer je jedan golman otišao u zatvor, a drugi u vojsku. Ali sam pokojnom Simi, kada deset navijača počne da skandira "Hoćemo Boru", govorio da im ni slučajno ne ispuni želju.

Od kada i zašto Zvezda?

- Oduvek! Kada su u Čačku Delije uručile dres Aleksandru Šapiću i meni, doslovce sam rekao: "Ne stavljajte mi mu.a u procep! Rođen sam u Čačku." Zvezda je pobedila 2:0 i sve je bilo OK.

Prva Zvezdina utakmica koju ste uživo gledali?

- Sa Borcem u Čačku, normalno. Igrali su Džaja, Trifke, Kule... i od svih sam pokupio autograme. Inače, Borac je tada bio drugoligaš, jednom i učesnik kvalifikacija za Prvu ligu SFR Jugoslavije. Tukao je Sutjesku iz Nikšića, ali ga je zaustavio imenjak iz Banjaluke.

Mogu li se porediti Bari 1991. godine i ovaj plasman Crvene zvezde u Ligu šampiona?

- Ne znam onaj tim Crvene zvezde je bio savršen. Niko od tih igrača nije bio tu da popuni broj. Svako je imao ulogu. Da ti kažem, u Bariju sam bio vođa puta i svi smo se usr..i kad je Piksi ušao. On je odigrao odlično, prolazio po strani i pokazao da je veliki čovek kada je odbio da šutira penal.

Pravi haos je nastao po izlasku sa stadiona Sveti Nikola. Pevali smo po gradu i italijanska policija je bacila neki suzavac da nas rastera. Bila je noć. Pitao sam ih što to rade, jer taj suzavac je za nas iz Srbije, tada Jugoslavije, bio ništa. Mi smo navikli na mnogo žešće stvari.

Kad smo već kod Lige šampiona, može li Zvezda da iznenadi PSŽ?

- Može i treba da pokuša. Čekaj, ko je pobedio u Beogradu? Niko! Oni jesu brzi i Nejmarova leva noga vredi koliko ceo tim trenera Milojevića, ali naš sport je i poznat po karakteru i inatu. Mi zajedno možemo sve.

Navijači pevaju mnoge stihove koje ste napisali, dopada li Vam se način na koj to rade?

- Svako ko nešto piše, želi da narod to prihvati. Veoma mi je drago što pesma Ne veruj im sine, zvuči bolje kada je pevaju Delije nego kada sam je ja otpevao. Svaki put se naježim. Pomagao sam navijačima kad su me zvali. I opet ću ako bude prilike. Ponosan sam i na pesmu "Volim te kur.o prodana", koju je napisao Simona. Ja sam je samo doradio.

Učestvovali ste i u himni Partizana?

- Da, Kornelije Kovač je 1975. godine, radio pesmu i pozvao mnoge muzičare, da kao kolege to uradimo. Voleo bih da i danas tako sarađujemo, a ne da se pred svaki derbi i posle njega broje povređeni i mrtvi. Ne treba da se ubijamo, onda sve gubi smisao. Nekada smo zajedno išli na utakmice i posle njih na piće. Zadirkivanje je bilo jedino za šta smo znali. Želim, iskreno, da se to vrati. To bih voleo, zaključio je Bora Đorđević.

U Sloveniji se manje kladim

Bora Đorđević je poznat i kao strastveni kladilac. Od kako više vremena provodi u Sloveniji kaže da manje poseđuje kladionice.

- U Sloveniji je manje kladionica. Ali i dalje se kladim na fudbal, tenis, hokej... Inače, najveće pare sam u kladionici dobio na teniskim mečevima. Bili smo u Asutraliji u vreme Australijan opena i naš domaćin je video da nešto žvrljam. Pita šta radim, kažem, kladim se. Na trke pasa?, pita me u čudu. Odgovorim negativno i kažem, da je u pitanju tenis. Uplatimo zajedno i podelimo dobru lovu.

Na tenis se lako kladiti. Posebno kada su veliki turniri. Nema mnogo nameštanja. Treba samo da znaš ko je povređen, kakva je forma igrača i favorite. Ako znaš ta tri detalja, dobitak je gotovo izvestan, smatra Đorđević.

