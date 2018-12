CRVENO-BELO VEČE: Zvezda obeležila kraj fantastične godine i najavila plan za nastavak dominacije

1 / 29 Foto: Starsport©

Najuspešniji fudbalski klub u Srbiji izabrao je laureate u sezoni na izmaku.

Kao i uvek u decembru Crvena zvezda je na jednom mestu okupila legende kluba, bivše igrače, sadašnju ekipu, članove stručnog štaba i uprave, prijatelje kluba, predstavnik navijača i novinare.

Rezimirana je uspešna sezona u kojoj je osvojena 29.titula prvaka države, a potom je izboren i plasman u Ligu šampiona. Podsetilo se na 29.maj i titulu prvaka Evrope iz Barija, kao i Tokio 8.decembra iste godine, kada je Zvezda postala šampion sveta.

Matija Radojičić, predsednik Izborne komisije FK Crvena zvezda saopštio je da je Svetozar Mijailović dobio pravo na novi četvorogodišnji mandat. Od 967 članova, 3 nevažeća listića, 21 član protiv, a 943 za.



- Ovo je za mene čast i velika obaveza. Omogućeno mi je da nastavim rad sa sjajnim timom koji je ostvario velike uspehe. Valjalo bi da se okitimo duplom krunom ove sezone - rekao je Mijailović.

Direktor kluba Zvezdan Terzić kazao je:

- Imamo mnogo razloga za zadovoljstvo, kako na sportskom, tako i na infrastrukturalnom planu. Po prvi put u istoriji Lige šampiona, jedna ekipa, Crvena zvezda ušla je u grupnu fazu nakon što je započela takmičenje u prvom kolu kvalifikacija. Potom se desio Salcburga, a onda i grupa sa tri velikana, gde smo svakom od njih dali gol, uzeli bod Napoliju, a utakmicu sa Liverpulom prepričavaće generacije. Ostvarili smo i velike finansijske prilive tako da smo se stabilizovali i smanjili dug koji sada ne opterećuje poslovanje kluba. Plus sredili smo stadion, postavili grejanje, a čeka nas i još posla oko internata za Omladinsku školu i medicinskog bloka za prvi tim. Sve ovo ne bismo mogli da uradimo bez dobre atmosfere u našem kolektivu. Hvala svima, posebno igračima, stručnom štabu na čelu sa trenerom Vladanom Milojevićem i sportskom direktoru Mitru Mrkeli, našim sponzorima i partnerima! I posebno našim vernim navijačima. Srećno i živeli!

Živa legenda kluba Dragan Džajić podsetio je koliko je Crvena zvezda veliki klub.

- Crvena zvezda mora da nastoji da napravi pravi tim koji će dovoditi publiku kao ove sezone. U organizaciji se znalo ko šta radi, od trenera do uprave kluba. Crvena zvezda mora da svake godine postiže vrhunske rezultate. To je obaveza koju su nam u amanet ostavili bivši igrači. Polako, stepenicu po stepenicu idemo ka Evropi, opet u domaćem prvenstvu u narednih četiri do pet godina moramo da dominiramo.

Vladan Milojević bio je ponosan na sve urađeno, dobio je aplauz čim je počeo govor.

- Ne volim mnogo da pričam. Imali smo dobru, pravu sezonu. Hvala mojim igračima i svima onima koji su nam omogućili da nesmetano radimo. Članovi porodica naših igrača jako dobro znaju koliko napornu sezonu smo imali, odigrali smo 36 utakmica. Ovo je jako težak posao. Imali smo veru od prvog dana da ćemo nešto uraditi. Uz Božiju pomoć uradili smo mnogo, mada mogli smo još više. Svima želim puno zdravlja i da vas Bog čuva - istakao je Milojević.

Nagrade



Fudbalski klub Crvena zvezda izabrao je i najbolje pojedince iz svojih redova.

Lazar Đurić, najbolji mlađi pionir.

Viktor Radojević, najbolji pionir.

Nikola Mitljikić, najbolji mlađi kadet.

Ilija Babić, najbolji kadet.

Bogdan Jočić, najbolji omladinac.

Njima je nagrade uručio Vladimir Petrović Pižon,četvrta Zvezdina zvezda.

Najlepši gol u 2018. postigao je Milan Pavkov, bio je to pogodak protiv Liverpula.

Nagradu navijača osvojio je golman Milan Borjan. Njima dvojici nagradu je uručio legendarni napadač Dušan Savić.



Saigrači prvog tima za najboljeg su proglasili El Fardu Bena. Napadaču sa Komorskih ostrva nagradu je dodelio počasni predsednik Dragan Džajić.

Kurir sport / Aleksandar Radonić

Kurir

Autor: Kurir