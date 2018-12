ZAJEDNICA SUPERLIGAŠA KATEGORIČNA: Evo kakv je odgovor na zahteve Partizana

"Razumem nezadovoljstvo, razumem nervozu, ali verujte da smo u ovom slučaju sve uradili po proceduri. Razumem naročito trenere i igrače, jer su mi oni najvažniji", rekao je Bulatović za Mozzart Sport odgovarajući na saopštenje Partizana.

Partizan je u petak odigrao svoj meč poslednjeg kola jesenjeg dela šampionata po izuzetno teškim uslovima. Svi ostali mečevi, osim u Surdulici, odloženi su za 24 sata.

Crno-beli su zatražili da se meč protiv Mačve ponovo odigra i da se održi hitna sednica i skupština predstavnika klubova Zajednice Super lige i Prve lige Srbije, a da će, ako se to ne ispuni, istupiti iz Super lige Srbije.

Bulatović je potvrdio da je pre utakmice razgovarao s generalnim direktorom Partizana Milošem Vazurom.

"Jeste, razgovarali smo i tada sam rekao da utakmica treba da počne, a to su tada prihvatili i u Partizanu, pa imamo i izjave trenera oba kluba (Zorana Mirkovića i Darka Tešovića). Rekao sam i da će se igrati i sve ostale utakmice, ne bežim od toga, ali ako bude uslova. Medjutim, sneg je u toku noći napadao više nego što je bilo ko mogao da očekuje. Prosto, ogromna je bila razlika u uslovima. Ja ne mogu da upravljam vremenom i padavinama", rekao je on.

"Sinoć nije postojalo osnova da utakmica ne počne. Kasnije su se i po mom mišljenju stekli uslovi za prekid, ali morate da znate da je glavnokomandujući dva sata pre i dva sata posle utakmice delegat, a tokom 90 minuta igre to je sudija", dodao je Bulatović.

Na udaru Partizana je, pored Bulatovića, bio i sudija meča, Aleksandar Živković iz Niša.

"Mi smo pokušali da preko delegata stupimo u kontakt s njim, ali on je bio decidiran da može da se igra, a podvlačim - o prekidu utakmice odlučuje sudija. Zašto on nije prekinuo utakmicu? Nisam prava adresa za to pitanje, ali ne bih baš išao tako daleko i nazivao takvu odluku - krivicom", rekao je Bulatović.

Upitan da li u propozicijama postoji prostor da se ispuni zahtev Partizana da se utakmica poništi, Bulatović je odgovorio: "Apsolutno ne".

"Ne postoje argumenti da se utakmica poništi. Utakmica je odigrana, a to je bitna razlika. Naravno, Partizan može da piše zahtev, ne odlučujem ja sam o tome, postoji tu komisija, ali...", rekao je Bulatović.

Partizan je, takodje, tražio i reakciju Fudbalskog saveza Srbije.

"FSS sa ovim nema veze, ovo je u nadležnosti Zajednice Super lige i mene lično kao direktora", rekao je Bulatović.

