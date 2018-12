NIKAKAV SPORAZUM NIJE POSTIGNUT: Barselona negirala dogovor sa fudbalerom Pari Sen Žermena

Ugovor 23-godišnjeg fudbalera sredine terena i pariskog kluba ističe u junu, a za njega su zainteresovani brojni evropski klubovi, među kojima i Barselona.

Francuski mediji nedavno su preneli da je Rabio postigao dogovor sa upravom Barselone o transferu, a zatim je to potvrdio i El Mundo Deportivo.

Međutim, španski list Sport preneo je da je Barselona negirala te navode i saopštila da nikakav dogovor nije postignut.

Rabio dugo pregovara sa Pari Sen Žermenom oko novog ugovora, ali dogovor nije postignut, pošto je on izrazio želju da ode iz kluba. Francuz bi na leto kao slobodan igrač mogao da napusti Park prinčeva.

Čelnik Pari Sen Žermena Antero Enrike rekao je da Rabio neće igrati sve dok ne potpiše novi ugovor.

"Obavestio me je da želi da ode kao slobodan igrač, kada mu na kraju sezone istekne ugovor. Za igrača, posledice su jasne - on će neodredjeno vreme biti na klupi", naveo je on.

kurir.rs / Beta

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir