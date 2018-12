JOKANOVIĆ PROGOVORIO PRVI PUT POSLE ODLASKA IZ FULAMA: Srbin spreman za novi posao! Evo šta strateg misli o Mitroviću i fudbalu u Engleskoj!

Jokanović je nedavno smenjen, na njegovo mesto došao je Klaudio Ranijeri u pokušaju da spasi sezonu i klub zadrži u Premijer ligi.

"Otvoren sam, osluškujem šta se priča, jedan sam od prvih koji je izgubio posao, ali mogao bih biti i prvi od svih tih otpuštenih koji će dobiti novi posao. Neobično mi je jer ću posle dužeg perioda konačno za Božić biti sa porodicom, uz decu, biće to svakako drugačije nego neki prethodni praznici. Četiri godine sam bio bez odmora. Nisam umoran, pokušavam da nađem nešto interesantno i planiram da bude uspešno. Lepo mi je, nije sve u novcu, želim da nađem put do uspeha", priznao je Jokanović.



Slaviša takođe tvrdi da niti jedan trener na ovoj planeti ne može dugo da bude bez posla i da to nikome ne može da prija.



"Odmoran sam, spreman za posao i nadam se nekom pozivu. Želim da nastavim sa radom, nadam se da ću naći nešto što bih radio u narednih 20 godina. Gde? Svet je velik, ne mogu da odgovorim na to pitanje", zagonetan je bivši igrač Partizana.

Takođe, komentarisao je i poziciju Aleksandra Mitrovića i ocenio da ga on jeste doveo iz Njukasla na pozajmicu, ali da se srpski centarfor golovima izborio za svoj status i novi ugovor.



Opet, ništa nije moglo da prođe bez ''njegovog'' Fulama u kojem je očigledno ostavio dubok trag.



"Mogao bih da se žalim na razne stvari koje su bile u te tri godine u Fulamu, ali ne i u poslednja tri meseca i možda je u tome i moja najveća greška! Ako me pitate da li sam se pitao oko transfera, onda ću reći da je moje učešće u svemu tome bilo minimalno. Mnogi menadžeri se žale na situaciju, nije to samo u Fulamu, Žoze Murinjo je rekao nešto slično o smeru u kojem ide fudbal", dodao je Jokanović.

