DRAGAN ĐURIĆ NE RAZMIŠLJA O HUMSKOJ: Dok su Vučelić i Vazura tu, ja i Tole se nećemo vratiti

Bivši predsednik Partizana potvrdio da on i nekadašnji prvi čovek FSS nisu imali nikakav kontakt sa sadašnjim rukovodstvom.

Bivši predsednik Partizana Dragan Đurić ne veruje u mogućnost povratka na čelo Partizana svog bivšeg saradnika Tomislava Karadžića. Za njega u Humskoj, takođe, nema mesta dok su na čelu Milorad Vučelić i Miloš Vazura.



- Koliko ja poznajem situaciju, ne postoje šanse da se Tole Karadžić vrati u Partizan. Niti ga je neko zvao da se vrati, niti on razmišlja o takvom potezu. Isto važi i za mene. Gde bih se vratio dok su Vučelić i Vazura tamo? Žalosno je šta ostaje od Partizana - priča Đurić.

Iako aktuelno rukovodstvo često ističe da pojedini dugovi iz Đurićevog vremena iskaču kao kosturi iz ormara, bivši prvi čovek crno-belih tvrdi da su njegovi igrači bili uglavnom reprezentativci dok u sadašnjem timu je siguran jedino da je Vladimir Stojković fudbaler.

- Saša Ilić ne igra, Bambi Tošić je povređen, tako da ostaje samo jedan fudbaler u ekipi, a to je Vladimir Stojković. Ostale ne poznajem, ne znam da li su fudbaleri, ali vidim da ih često puštaju bez obeštećenja da odlaze iz kluba. To vam je tako kada se sinovi bave poslom koji ne znaju. Da li je neko čuo da su moji sinovi imali veze sa klubom kad sam ja bio predsednik? Ma, nije ih bilo ni u klubu, ni u loži. Kupi, majstore, kartu ko i svi, pa idi na istok ili zapad. E, tako je to bilo, sad je drugačije.

Đurić veruje da se u Zvezdi raduju svakom novom danu sa večitim rivalom kojeg vodi aktuelno rukovodstvo.

- Zvezdan Terzić moli boga da ovi ostanu što duže u klubu.

Povodom istrage koju policija vrši u prostorijama Partizana, zbog ispitivanja toka izbora na Skupštini 2016. godine, Đurić kaže da je prštalo od neregularnosti:

- Nisam upućen da li se sprovodi istraga, ali na toj skupštini je bilo svega, a najmanje regularnog. Nadam se da je policija našla nekog na stadionu. Skoro sam bio tamo, bila je subota, želeo sam da kupim nešto u butiku za unučiće i vidim zaključane prostorije.

