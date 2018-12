PREDSEDNIK VUČIĆ OTKRIO: Srbi, Grci, Bugari i Rumuni napravili organizacioni komitet za EP 2028. i Mundijal 2030. godinu!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je da je formiran Organizacioni komitet za kandidaturu za Evropsko prvenstvo 2028. i Mundijal 2030. godine. To je odluka posle sastanka sa liderima Grčke, Rumunije i Bugarske u Beogradu.



Aleksandar Vučić najavio je da će Organizacioni komitet biti sastavljen od 16 članova, po četiri iz svake države. Tako|e je najavio infrastrukturalne projekte u sportu.

- Mi smo doneli odluku da formiramo incijalni Organizacioni komitet, koji će biti sastavljen od 16 predstavnika. Po četiri iz svake zemlje u sklopu zajedničke kandidature za EP 2028. i SP 2030. Stručni ljudi će da se bave ovime. To nisu samo stadioni, to je i ogroman posao oko hotela, ležajeva. To je za nas veliki izazov. Imamo zastarelu infrastrukturu i već sledeće godine krećemo u izgradnju Nacionalnog stadiona i više drugih stadiona u drugim gradovima - poručio je predsednik Srbije.



Sa druge strane, UEFA je objavila nagradni fond od neverovatnih 731.000.000 evra za učesnike EP 2020. godine, koji će biti održan u 12 gradova. Učestvovaće po drugi put 24 ekipe, a svaka reprezentacije koja se plasira dobiće 9,5 miliona evra. Pobeda u grupi donosi 1,5 miliona, nerešeni ishod upola manje. Za prolazak u osminu finala sledi dva miliona, 3,25 miliona za četvrtfinale i pet miliona za polufinale. Evropskom šampionu sledi čak 10 miliona, a viceprvaku sedam miliona evra. To znači da će prvak zaraditi 34,5 miliona evra.

