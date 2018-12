SPORTSKI DIREKTOR CRVENO-BELIH SUMIRAO UTISKE: Zvezda ide u pravom smeru!

Mrkela je opširno govorio o svemu urađenom, ali i o planovima u bliskoj budućnosti.

"Kada pogledam 2018. najpre vidim utakmice sa CSKA iz Moskve, veoma važne za nas jer smo prvi put posle mnogo godina igrali evropsko proleće. Ostaje mali žal pošto smo mogli da prođemo dalje među 16 najboljih ekipa u Ligi Evrope. Zatim sledi titula prvaka koju smo ubedljivo osvojili i pokazali da smo najbolji u Srbiji, onda fenomenalno leto kada smo se plasirali u Ligu šampiona prvi put u istoriji. Osvojili smo četiri boda u grupnoj fazi što je u ovim okolnostima izvanredan uspeh. Završili smo polusezonu u Superligi na prvom mestu sa ubedljivom prednošću u odnosu na najbliže konkurente, Radnički iz Niša i Partizan. Treba biti zadovoljan, a ja sam najviše zadovoljan zbog načina na koji smo igrali, zbog napadačkog fudbala i uprkos mnogim odlascima prošlog leta uspeli smo da sastavimo jako dobru ekipu koja je pokazala da može da igra zaista dobar fudbal", rekao je Mrkela.

foto: Starsport©

Najpre se osvrnuo na posao obavljen po osvajanju titule prvaka Srbije, odnosno na letnji prelazni rok.



- U letnjem prelaznom roku smo ostali bez 11 igrača od kojih su većina bili nosioci igre. Tokom zime pre godinu dana smo ostali bez Boaćija, tada najboljeg strelca i Kange, koji je bio neko oko koga se vrtela igra. Znate koliko je onda teško napraviti ponovo tim i nadomestiti takve odlaske. To je i najveći izazov moga posla. Dosta je bilo odlazaka i na svakoj od tih pozicija treba dovesti adekvatno pojačanje. To je izuzetno teško i za trenera koji stalno mora da radi posao iznova. Nadam se da ćemo doći u poziciju, pre svega mislim na finansijsku stabilnost, da ne moramo da živimo od prodaje igrače i da ćemo u dužem vremenskom periodu da zadržimo ključne igrače, da ne počinjemo gotovo svake godine od početka.



Mrkela je otkrio i koji su tačno parametri najbitniji da neko postane fudbaler Crvene zvezde.



- Kada pratimo nekog igrača i kada odlučujemo koga ćemo dovesti, vodimo računa o tri stvari. Prva je da ima određen igrački kvalitet i to je najmanji problem. Druga stvar koju gledamo jeste kako može da se uklopi u filozofiju igre trenera Vladana Milojevića i treća je kakav mentalitet ima i koliko strasti ima da nastupa za Crvenu zvezdu koja je specifičan klub. U Zvezdi ne možete da igrate ako nemate dozu strasti, ako ne podnosite pritisak i zahteve da se stalno pobeđuje i ako ne umete ogromnu energiju sa tribina da prenesete na teren i usmerite je prema protivniku. Taj treći deo je najteži deo posla. Kada dovodimo domaće igrače, onda ih jako dobro znamo i tokom mog mandata na mestu sportskog direktora najčešće su dolazili igrači koje sam jako dobro poznavao, da li iz mlađih selekcija Crvene zvezde ili sam ih selektirao iz mlađih reprezentativnih selekcija. Najteže je proceniti da li neko ima tu potrebnu strast za Crvenu zvezdu.



Mrkela ističe da je posebno važno i da se inostrani fudbaleri odlično uklope u crveno-belu porodicu.



- Marko Marin je veliko fudbalsko ime, bivši reprezentativac Nemačke, igrač sa velikim znanjem i tipičnim nemačkim mentalitetom. Van terena je jako skroman momak, na terenu uvek daje maksimum, voli fudbal i da igra svaku utakmicu. To je prototip igrača kakav je potreban Crvenoj zvezdi. Što se tiče Dušana Jovančića, njega smo pratili u Vojvodini. Prvi put mi je zapao za oko na meču protiv nas, pobedili smo, ali je on odigrao sjajno. Pratili smo ga duži period, videlo se da zna da igra fudbal, a po statistici trčanja ima izuzetne rezultate i uklopio se u sve što tražimo, što je pokazao tokom polusezone. Istakao bih i ostale igrače, svi su na svoj način imali pozitivnu ulogu u uspesima koje smo napravili.

foto: EPA/SRDJAN SUKI





Još jedan novajlija iz grupe igrača koji su došli prošlog leta je Miloš Degenek. Došao je kao zamena za Le Taleka i odigrao najviše utakmica od svih tokom jesenje polusezone, 33 od mogućih 37.



- Znam ga dosta dugo i jako dobro, od njegove 15. godine kada je igrao za kadetski reprezentaciju Australije. Posle sam pokušavao da ga prebacim za reprezentaciju Srbije i odigrao je neke prijateljske mečeve, ali propisi nisu dozvolili da promeni nacionalni tim. Degenek je izvanredna zamena za Le Taleka, može još više da napreduje s ozbirom na to da je '94. godište i mislim da će u budućnosti pokazati još više.



Fudbaleri Zvezde su imali impresivnu 2018. godinu. Igrali su evropsko proleće, osvojili su titulu u Superligi, plasirali su se u grupnu fazu Lige šampiona uz odlične partije i tokom jeseni u domaćem prvenstvu ostvarili 19 pobeda uz dva remija, bez poraza. Stigli su i do četvrtfinala Kupa Srbije.



- Treba da budemo zadovoljni, ali i da polako počnemo da gledamo u budućnost. Crvena zvezda ne trpi život od starih zasluga, uradili smo ono što smo uradili, okrećemo se budućnosti i sada nam je najvažnije da u narednih 16 utakmica Superlige i koliko ih bude u Kupu odigramo kako treba i pokušamo da napadnemo duplu krunu. Potrebno je da sada već spremimo tim za letnje kvalifikacije za Ligu šampiona ako dođemo do titule. Imali smo tu želju i prošle zime i nismo baš uspeli. Ostali smo bez nekih igrača u kasnom delu prelaznog roka, Boaći je trebalo da bude prodat u decembru, a na kraju je otišao u Kinu krajem februara, početkom marta, i nismo imali adekvatnu dinamiku dolazaka zbog igrača koji nisu otišli kada smo mi planirali. Nadam se da ćemo u ovom prelaznom roku sačuvati nosioce igre i da ćemo dovesti iskusna pojačanja, poput Nemanje Milunovića, koji zna da igra Ligu šampiona, odnosno evropska takmičenja uopšte, kako bismo već sada bili spremni za ono što želimo na leto.



Tokom zimske pauze sledi još jedan prelazni rok...



- Da li sam zadovoljan sadašnjim igračkim kadrom? Sasvim sam zadovoljan. Mogao bih da kažem da sada imamo tim za ono što nas čeka u evropskim kvalifikacijama. Nama je prioritet da zadržimo igrače koji su nosioci, kojima ističu ugovori na leto i radimo na tome. Produžili smo saradnju sa Stojkovićem i Pavkovim, blizu smo da uradimo to sa još nekim igračima. To nam je osnovni cilj u ovom prelaznom roku, da zadržimo jezgro koje je iznelo utakmice u Evropi i osvojilo titulu. U toku jeseni smo imali 30 igrača koji su konkurisali za mesto u timu i to se pokazalo kao dobro zbog 37 utakmica i svi su dobili šansu. Neki su igrali manje, neki više. Ta potreba na proleće neće biti tolika i radiće se na smanjenju broja igrača, pogotovo na pozicijama na kojima ih imamo previše, biće i pozajmica, ali i prodaje.

foto: Starsport©





Sportski direktor Mrkela se osvrnuo na fudbalere iz domaćeg prvenstva koje često neopravdano nije na ceni. Bez velikog evropskog iskustva u pravom svetlu su se na evropskoj pozornici pokazali i Marko Gobeljić, i Dušan Jovančić, i ostali naši igrači.



- Mi smo talentovana nacija i verujem da naša liga nije toliko slaba kao što se priča i mislim da tu ima više nekih drugih stvari. Naša liga se igra u ambijentu i na terenima koji nisu Bog zna šta, i onda ono što je dobro ne izgleda toliko dobro, i obrnuto. Ima liga u lepim uslovima i priča se da su mnogo bolje od naše, a to nije baš tako. Kada budemo popravili uslove i ovo što imamo kao proizvod će biti mnogo bolje tretirano nego sada. Ima dobrih domaćih igrača, adaptirani su na uslove naše lige, a kada dođu u Crvenu zvezdu veoma su motivisani da pokažu kako su to zaslužili i imaju neophodnu strast za igranje u našem klubu. Mi smo se u Ligu šampiona i kvalifikovali sa 10 domaćih igrača i Benom. To treba i da bude neka smernica za budućnost.



Zatim se osvrnuo na sjajne partije prema linijama tima, počevši od golmana Milana Borjana i Zorana Popovića.



- Pažljivo smo birali drugog golmana. Popović je bio naša želja još dok je bio u Voždovcu, ali smo imali tada Kahrimana i Supića, i nije bilo realno da dovedemo još jednog. Čim se ukazala potreba za drugim golmanom, odmah smo reagovali i doveli Popovića koji je sjajan golman. Mogu da kažem da sam vrlo siguran i kada Borjan ne brani, a on je svakako jedan od najboljih golmana koje sam u Zvezdi video.



Odbranu Zvezde ove sezone činili su Stojković, Gobeljić (na više pozicija), Savić, Degenek, Babić, Sumaila, Rodić, Hajdin i Terzić. Konkurencija je bila izuzetna, a Gobeljić se osim u defanzivi, istakao i sa čak šest golova.



- Kada sam dolazio bila je ideja da se napravi sastav u kojem ćemo na svakoj poziciji imati po dva igrača. Mislim da smo od početka prošle sezone uspeli u tome. Mnogo uakmica zahteva mnogo napora i potrebno je taj napor podeliti između igrača kako bismo uvek imali visok nivo njihove prezentacije na terenu. Mislim da se nije mnogo osećalo da su odigrali toliki broj utakmica, jer smo umorne uvek imali da zamenimo odmornim igračima koji su u datom trenutku odlično obavili svoj posao. I u Evropi smo morali da rotiramo zbog povreda i često nismo izlazili sa najjačim timom, ali smo imali mogućnost da se suprotstavimo na pravi način i najjačim rivalima.



Kvartet u veznom redu činili su Krstičić, Jovičić, Jovančić i Čaušić, dok je trener Milojević imao veliki izbor igrača na krilnim pozicijama.



- Ispred nam je malo gužva po boku. Tu smo imali veliki broj igrača i neki nisu dobili šansu a imaju veliki kvalitet. Tu mislim na Jevtovića, koji je i na treninzima i na utakmicama pokazivao da ima određen kvalitet, ali smo tu bili baš popunjeni. Ben je sa jedne strane, sa druge Simić, pa onda Kafu i Srnić, tu je bio i Milić. Verujem i da će igrači koji nisu sada dobijali šansu tokom jeseni, na proleće imati više mogućnosti da igraju i pokažu kvalitet - rekao je Mrkela i nadovezao se na učinak Lorenca Ebisilija.



- Kada dođe neki igrač od njega se odmah očekuje da bude na nivou Crvene zvezde i da pruža dobre partije. Kod nekoga je to moguće, kod nekoga nije, neko ima manji a neko veći period adaptacije. Što se mene tiče Ebisilio je pokazao dobar kvalitet, ima dobru polusezonu i kada se bude još dodatno uklopio sa saigračima, biće još bolji.

foto: Starsport©





Posebno se istakao El Fardu Ben, prvi strelac tima sa čak 17 pogodaka od početka sezone.



- Ben je neko ko je zaista ostavio sjajan utisak. Veliki je profesionalac, obaveze izvršava na najvišem nivou. Živi za fudbal. Malo ko zna da otputuje na Komorska Ostrva za šta je potrebno leteti 10 do 12 sati, odigra dve utakmice, jednu u Maroku, drugu u domovini, vrati se u četvrtak ili petak i u subotu igra za Crvenu zvezdu. Nikada nije rekao da je umoran, da ne može da igra i treba ceniti to.



Osvrnuo se i na učinak napadača.



- Boaći je već dokazan u Crvenoj zvezdi, špic ekstra klase. Presrećni smo bili kada smo ga vratili letos. Pavkov pokazuje da izrasta u izvanrednog špica i mislim da nije ovo sve što smo od njega dobili, može još da napreduje i verujem da će biti još bolji. Joveljić je jedan od najvećih evropskih talenata, kad god dobije šansu uvek je iskoristi. Debitovao je i u Ligi šampiona i mislim da je velika budućnost Crvena zvezde. Od svojih fudbalskih početaka pokazivao je da je veoma talentovan, i u kadetima, i u omladincima, i sada u prvom timu trese mreže. Jovelja ima 19 godina i čitav fudbalski vek je pred njim. Kao što sada Luka Jović trese mreže u Bundesligi, verujem da će i Joveljić jednog dana na najvišem mogućem nivou biti igrač za najveća dela. Stojiljković je došao posle godinu dana bez igranja u Turskoj, onda se dva-tri puta povredio tokom polusezone i neki drugi igrači su iskoristili svoju šansu. Žao mi je jer ga znam dosta dugo i u Čukaričkom je igrao sjajno, očekivali smo da te partije ponovi, ali verujem da će mu biti potreban duži period da se pripremi, da ga povrede zaobiđu i da će onda pokazati ono zbog čega je doveden.



Brojni talentovani mladi igrači razvijaju se u Grafičaru, Zvezdinom B timu.



- U poslednjih šest meseci to funkcioniše jako dobro, trener Milija Žižić radi u skladu sa onim što se radi u Crvenoj zvezdi i igra Grafičara podseća na igru našeg prvog tima. Tamo su naši najtalentovaniji igrači iz 1999. i 2000. godišta i mislim da se oni jako dobro razvijaju. Raduje me što je fenomenalni talenat kao što je Veljko Nikolić odigrao zaista dobru polusezonu u Grafičaru. Nesreća je što se povredio pred kraj i predstoji mu period rehabilitacije, ali se nadam da će biti spreman za pripreme sa prvim timom. Odlučićemo u nekom narednom periodu ko će još od mladih igrača ići na zimske pripreme.



U Grafičaru, između ostalih, stasavaju momci kao što su Jug Stanojev, pomenuti Veljko Nikolić, golman Aleksandar Stanković, pa Vukan Đorđević koji je potpisao ugovor...



- Ne volim o imenima, pohvalio sam Veljka Nikolića zato što sam ga poslednjih godinu i po dana samo kritikovao i moram da kažem da je to pozitivno delovalo na njega, dobro je odigrao polusezonu i samo iz tog razloga sam ga spomenuo. Ima dosta talentovanih igrača i naše je opredeljenje da Grafičar bude međustanica do prvog tima, da se ne ide direktno iz omladinaca. I na sve njih u Grafičaru trenutno najozbiljnije računamo, to im je priprema za ono što ih čeka u prvom timu Zvezde. Moguće su i promene igrača u Grafičaru, ali pravi razgovori predstoje tek posle odmora, jer prelazni rok počinje posle Božića. Nije samo stvar pozajmiti nekoga negde, nego kada dajemo nekoga na pozajmicu, uvek dobro vodimo računa u kakvu ekipu ide i sa kakvim će trenerom raditi. Pored toga što je mladom igraču potrebno da igra kvalitetno takmičenje, potrebno mu je i da nastavi sa kvalitetnim radom i moramo biti jako obazrivi.

foto: Starsport©





Izuzetno dobra jesen je i iza omladinaca Crvene zvezde, koji su na bod od vrha tabele, a dragoceno iskustvo stekli su igranjem u Ligi šampiona iako su bili godinu dana mlađi od protivnika.



- Svesno smo uradili to da oni koji su mogli da igraju Ligu šampiona, reč je o 2000. godište, odu u Grafičar i krenu da se razvijaju kroz utakmice u seniorskoj konkurenciji. U omladinskoj selekciji je ostalo 2001. godište i taj početak sezone je bio slabiji. Pre neki da sam čestitao treneru Bratislavu Živkoviću na onome što je uradio, jer je ogromna razlika u igri tih momaka sa početka sezone i onoga što smo videli na kraju. Razvili su se u pravom smeru, igraju sve više takmičarski fudbal i bez obzira na neke poraze u Ligi šampiona, a nisu bili inferiorni, naprotiv, bili su bolji i od PSŽ-a i od Napolija u gostima, izgubili su samo zato što su bili godinu ili dve mlađi, i malo naivniji od protivnika. Generalno, Omladinska škola Crvene zvezde radi dobro, imam puno poverenje u Dragana Mladenovića i Nikolu Jelića, često smo u kontaktu i oko dovođenja nekih igrača u školu i oko predloga da neki igrači idu dalje, ili pređu u Grafičar... Mislim da je selekcija sjajna, a mnoge stvari rešavamo zajedno u hodu.



Mitar Mrkela je istakao još jedan vrlo važan aspekt na kome se vredno radilo na Marakani u 2018. godini.



- Zajedno sa trenerom Milojevićem uticao sam na to da se neke stvari menjaju, počevši od terena za trening koji treba da bude isti kao teren na kome igramo. Želimo da igrače razvijamo na dobrom, brzom terenu, jer potpuno se drugačije razvijaju na jednoj, a drugačije na drugoj vrsti terena. Želimo igrače koji mogu da igraju Evropu, da se razvijaju u uslovima brze igre i takav smo pomoćni teren i tražili. Kako smo rasli kao ekipa i pravili dobre rezultate, pojavila se potreba i za mnogo boljom rekuperacijom i boljim uslovima za oporavak. Mislim da u ovom trenutku jedino još u tome kaskamo za velikim evropskim klubovima. Nemamo adekvatan mediko blok i prostor da igrači izvrše kvalitetnu pripremu za trening i trening oporavka. Na tome se sada radi i verujem da ćemo do marta dobiti najsavremeniji mediko blok i teretanu gde će moći da se pripremaju i oporavljaju.



Igrači uvek ističu i jasno se vidi kako odlično funkcionišu i na terenu, i van njega, i da imaju fantastičnu atmosferu u svlačionici, a odlična atmosfera vlada i među funkcionerima kluba.



- Ključno u svemu tome je međusobno poštovanje. Gde god sam radio pokušavao sam da gradim takve odnose. Treba poštovati svačiji rad, reč i obaveze. Takav je odnos i u svlačionici, kao i između nas u klubu. Nema tu tajni, i to što tako komuniciramo i radimo to se prenosi na sve segmente u klubu.



Za kraj, Mrkela je imao i poruku za sve zvezdaše za 2019. godinu.



- Vreme je da napravimo korak napred, da pokušamo da zadržimo najbolje igrače, dugi niz godina smo bili u situaciji da te najbolje moramo da prodajemo jer smo morali da vraćamo i dugove i da živimo od toga. Možda je sada taj trenutak da neke od najboljih zadržimo i planiramo sa njima na duže staze. Sve ekipe sa kojima smo igrali u Ligi šampiona imaju igrače koji su zajedno po dve, tri, četiri, pet godina i to je ključ njihovog uspeha. Moramo da gledamo u tom pravcu, da li ove, sledeće ili neke naredne godine, treba da budemo spremni da zadržimo igrače i da i mi budemo više konkurentni u nekim velikim utakmicama nego do sada iako ne treba biti nezadovoljan urađenim u ovom periodu u Evropi, ali verujem u Zvezdu koja može da igra ravnopravno i da prođe u prolećni deo Lige šampiona. Za to nam je potrebno da budemo konstantniji i da imamo tim duži period na okupu. Mi smo u mnogim utakmicama, protiv ovakvih timova u Ligi šampiona, pokazali u delovima mečeva da možemo da igramo. Imali smo neke padove koji se u Evropi na novom nivou ne tolerišu. I najmanja greška se kažnjava protiv Pari Sen Žermena, oni imaju igrače koji svaki vaš gubitak lopte na 30 ili 40 metara za njih znači 90 odsto gol. Kako je takmičenje odmicalo, mi smo smanjivali taj broj padova, ali kad bismo imali tim na okupu malo duže, verujem da bismo uspeli da se takmičimo na ravnopravan način. Znamo šta Crvena zvezda traži. Sa obe noge smo na zemlji i u prolećnom delu ćemo uraditi sve da osvojimo i prvenstvo i Kup, i da sledeće sezone u evropskim takmičenjima budemo tamo gde smo bili i ove godine - završio je Mrkela.

