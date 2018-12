TOTENHEM OPREZNO GLEDA NA PRVU POZICIJU Poketino: Liverpul i Siti su i dalje glavni favoriti za titulu

"I dalje verujem da su Liverpul i Siti glavni favoriti za osvajanje Premijer lige. Ako budemo konstantni i igramo na način kao što smo to radili do sada, onda možemo da se umešamo u tu trku... Ima još mnogo mečeva do kraja", rekao je Poketino.

Fudbaleri Totenhema pobedili su juče u gostima Everton sa 6:2, u utakmici 18. kola Premijer lige i učvrstili se na trećem mestu na tabeli.

Totenhem sada ima 42 boda, dva manje od Sitija, a šest od prvoplasiranog Liverpula.

Ekipa Maurisija Poketina će u narednom kolu Premijer lige, koje je na programu u sredu, dočekati Bornmut. Liverpul će na svom terenu igrati protiv Njukasla, dok će Siti gostovati Lesteru.

kurir.rs / Beta

Kurir

Autor: Kurir