PROFESIONALAC SA 15 GODINA: Fudbaler koji je digao Škotsku na noge potpisao ugovor sa Seltikom

Dembele je kao 10-godišnjak došao u Seltik, a u žižu javnosti dospeo je kada je u oktobru 2016. godine sa 13 godina debitovao za ekipu Seltika uzrasta do 20 godina, protiv Hartsa.

Seltik je naveo da je ugovor sa Dembeleom potpisan najmanje do 2021. godine.

"Mnogo mi znači što ću profesionalnu karijeru početi u Seltiku. Došao sam ovde kao izuzetno mlad i posle svega što sam prošao sa porodicom, želim da ih učinim ponosnim. Cilj je da zaigram za prvi tim. U rezervnom timu, svaki trening, svaka utakmica služe da se dokažem treneru da mogu da igram u prvoj postavi", rekao je Dembele za klupski sajt.

Dembele je rođen u Londonu, a do sada je igrao za reprezentaciju Škotske uzrasta do 16 godina i reprezentaciju Engleske za igrače do 15 godina. On takođe, zbog porekla preko svojih roditelja, može da izabere da igra za Obalu Slonovače.

