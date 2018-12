NEMANJA MATIĆ ENGLEZIMA PRIČAO O PRAVOSLAVNOM BOŽIĆU I SRPSKIM OBIČAJIMA: Trenirao sam na ovaj praznik, a OVO je poklon koji nikada neću zaboraviti (FOTO)

Engleze je pre svega interesovala proslava pravoslavnog Božića, običaji i verovanja u njegovoj Srbiji.

- Zajedno ručamo i večeramo, kupujemo poklone za decu. isto kao i svi ostali - počeo je Matić da objašnjava običaje na Božić koji se slavi 25. decembra.

- Moja žena sve organizuje. To je uvek poseban dan, drugačiji od drugih. Pogotovo ako porodica iz Srbije dođe. Mi smo u Engleskoj pet ili šest godina, tako da sve slavimo. S druge strane, mi u Srbiji Božić slavimo 7. januara, jer smo pravoslavci. Slično je kao i sada, bitno je da svi uživaju.

Srbin je Englezima takođe otkrio koji mu je poklon najdraži.

- U pitanju su kopačke. Sećam se prvog para koji mi je otac uzeo. Niso sam ih svaki dan i čistio posle svake partije fudbala.

O treningu na Božić, kao i o utakmicama na Boksing dej, Matić je rekao:

- Navikli smo na treninge. Lepo je kada se svi zajedno vidimo tog dana, pa posle idemo kući svojim porodicama. To je deo fudbalske istorije u ovoj zemlji. Utakmice na Boksing dej nisu kao one druge, one su posebne. Navijači i te kako uživaju.

