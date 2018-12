PONOVO MU IZGLASALI POVERENJE: Ivica Kralj predsednik Mačve po drugi put!

Izuzetni rezultati i istorijski uspesi šabačke Mačva u protekle četiri godine od kako je Ivica Kralj na čelu kluba, delegatima Skupštine su dovoljni razlozi da, rekordni povratak crveno-crnih u Prvu ligu Srbije i plasman u najviši rang priželjkivan skoro sedam decenija, a potom i plasman u polufinale Kupa Srbije, krunišu reizborom prvog čoveka crveno-crnih.

Iskazujući zahvalnost na podršci svim članovima Skupštine kluba, Ivica Kralj je izrazio nadu da će i naredne četiri godine doneti nove sportske uspehe.

„Nadam se da ćemo u narednoj godini načiniti i jedan iskorak više, jer to Šabac kao grad i Mačva kao klub sigurno zaslužuju. Velika zahvalnost pre svega mojim saradnicima, naravno i igračima koji su najzaslužniji za postignute rezultate. Sada moram biti poprilično oprezan jer su na početku mog prvog mandata bile optimistične izjave, da ćemo igrati Super ligu do 2019.godine, a mi smo to ostvarili mnogo ranije. Sada takođe kažem da ćemo u nekom narednom periodu pokušati da napravimo iskorak poput plasmana u play-off, a u nekim narednim godinama, zašto da i Mačva ne pokuša da zaigra u Evropi“, naveo je Ivica Kralj.

Pored predsednika Ivice Kralja i prvog potpredsednika Dragana Antonića u Upravnom odboru kluba među članovima po prvi put će biti i jedna dama, direktorka JP „Infrastruktura Šabac“, Violeta Šestić. Ostali izabrani članovi su Nenad Simić, Milan Pantelić, Slavko Radovanović, Sreten Radovanović, Jovica Vuković, Željko Vidaković, Radiša Ružić i Dejan Isaković.

Na današnjoj Skupštini, između ostalog, delegati su usvojili i novi Poslovnik o radu Skupštine FK Mačva, kao i finansijski izveštaj za 2017.godinu i izveštaj o radu i rezultatima takmičarskih selekcija.

