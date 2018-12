HVALA CIGANI, U ZVEZDI SAM POSTAO BOLJI ČOVEK: Krstičić se pismom oprostio od kluba sa Marakane i navijača

– Ovo će biti jedina izjava po pitanju mog odlaska iz Zvezde. Osećam obavezu prema svima koji mi pišete, ali i prema sebi. Ovih dana je bilo mnogo naslova na tu temu, emocije su bile pomešane, ali jedina stvar od svih koju želim da razjasnim sa svima je ta da idem čistog obraza, čist pred Bogom, i nadam se pred svima vama koji ste mi bili veliki pokretač ovo vreme provedeno u ovom velikom klubu!! Sam moj dolazak su mnogi osudili kao što će i odlazak! Za mene povratak u domaći fudbal nije bio ono sto su neki nazvali “s’ konja na magarca” jer sam došao u Crvenu zvezdu i to je dovoljno reći! Ceo život sam sanjao da jednog dana zaigram za klub crveno-bele boje i možda nisam to imao prilike na početku karijere, ali kako se sve dešava sa razlogom zahvalan sam Bogu što sam bio odabran da budem u ovoj istorijskoj generaciji!Onima koji prate jasno je u kojem momentu sam došao, verovao sam i zbog toga bio nagrađen savršenom sezonom koja je donela mnogo sreće i ponosa. Sezona koju sam krunisao golom za titulu bila je nešto što sam u tom momentu dolaska sanjao i san se obistinio, napisao je Krstičić.

Ponuda je bilo i prošlog leta, kao i posle utakmice u Salcburgu.





– Bilo je ponuda prošlog leta, ozbiljnih! Bilo je i onih koje su čekale spremne u Salcburgu završetak utakmice ne bih li se možda predomislio! Ali,tada to nije bila opcija za mene, jer nisam želeo da odem, ostavim Zvezdu, saigrače, trenera, vas na cedilu. Da odem kad je pitanje “ili-ili” budem nešto što nisam! Ponude su čekale iako ih nisam želeo, iako samo obećao svima vama, verovao sam ponovo i hvala Bogu opet bio nagrađen! Ovo su najlepše sezone u mojoj karijeri, ujedno najveći uspesi do sad! Sada ne odlazim iz nekih razloga koji bi bilo kome bili previše interesantni. Pitanje novca nije svakako, ali pitanje mog dostojanstva jeste. Oni koji trebaju to svakako znaju, ali ono što je bitnije je da na kraju želim još jednom ovako da se zahvalim svim mojim saigračima na podršci sada i ujedinjenosti kad je trebalo, na osećaju koji je bio najlepši, a to je da smo porodica! Hvala Šefu na svemu što je učinio za mene, uz njega sam postao bolji čovek jer je zaista veliki! Hvala Zvezdi! Hvala VAMA CIGANI, najbolji ste na Svetu i nedostajaćete mi baš mnogo! Moje srce je crveno-belo zauvek i nadam se da ćemo se videti ponovo!Napred ZVEZDA, zaključio je novi fudbaler AEK-a.

