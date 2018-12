PRE TAČNO 41. GODINU RODILA SE LEGENDA HUMSKE: Na današnji dan na svet je došao jedan jedini i neponovljivi kapiten Partizana Saša Ilić! (VIDEO)

'‘Više volim Saleta od keve i ćaleta!’', glasi jedan od navijačkih pokliča Grobara i među većinom pristalica crno-belih boja stvarno ćete dobiti punu potvrdu te rečenice.

Rođen je u Požarevcu 30. decembra 1977. godine, a u Partizan je prvi put stigao 1986. kada ga je otac doveo na prvi trening. Zvanično je registrovan 5. septembra 1988. i od tada je prošao punu školu Partizana, nadaleko poznatu.

Debitovao je u čuvenom meču u Čačku protiv Borca i bio deo pobede od 10:0 noseći broj jedan na dresu. Prvi gol dao je 23. avgusta 1997. godine u pobedi protiv Vojvodine u Novom Sadu od 3:2.

Leta 1998. godine, kada je Ivan Tomić prešao u Romu, Saša Ilić dobio je kapitensku traku sa samo 20 godina. Nova uloga ‘unapredila’ ga je kao igrača i čoveka, te je vrlo brzo postao lider ‘parnog valjka’ i bilo je jasno da je nova zvezda kluba rođena.

Pamtiće Grobari njegove golove protiv najvećeg rivala, Crvene zvezde, posebno onaj u finalu Kupa Jugoslavije 2001. godine baš na ‘Marakani’, koji je crno-belima doneo trofej.

Od prošle godine je rekorder po broju utakmica u dresu Partizana, prestigao je Momčila Vukotića kod broja 792, a crtu ćemo podvući tek kada završi karijeru. Kada će to biti? To ne zna ni on.

Jer, i dalje kada je ‘gusto’ navijači prizivaju njegovo ime i čuveni broj 22 na tabli koja pokazuje izmene. Bukvalno su se mogli čuti uzdasi olakšanja, recimo, protiv Jang Bojsa, kada su navijači videli da Saša ulazi u igru da ‘zatvori’ utakmicu.

I sa 41. godinom nenadmašan je u pas igri, mirnoći, smirivanju i sakrivanju lopte od protivnika.

Kada se za 30, 40, 50 godina bude pričalo o Saši Iliću, govoriće se o velikanu srpskog fudbala, rekorderu Partizana, idolu mnogih generacija i čoveku koji nije voleo ‘surovu’ javnost, ali je u njoj bio decenijama samo zato što je voleo Partizan.

I Partizan podjednako njega. Isto tako, uzdahnuće ljudi: '‘Eh, da je bilo više takvih igrača'', pročitaćete danas na Internetu.

Foto: FK Partizan

