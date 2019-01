ALEKSANDAR VUČIĆ O ZVEZDI I PARTIZANU: Predsednik Srbije potpuno iskreno o večitim rivalima! Evo šta je rekao (VIDEO)

Ima i dokumenata. Crvena zvezda je favorizovana u odnosu na Partizan u proteklih nekoliko godina, posebno košarkaški klub. Šta imate da poručite crno-belom delu javnosti?

- Košarkaški klub sigurno nije favorizovan i ja mislim da gospodin Mijailović radi odličan posao i mislim da pravi veliki klub. Za to su potrebni rezultati, a ko je uništavao Partizan godinama ranije neka o tome govore ljudi iz Partizana. Država je dala ozbiljan novac, obezbedila dva velika sponzora za KK Partizan. Ne jedan, već dva velika sponzora za KK Partizan. Mislim da je Partizan na putu da izgradi veliki tim.

Što se vama kao navijaču Zvezde neće dopasti...

- Meni se to veoma dopada da Zvezda i Partizan budu uspešni. Ja sam navijač Crvene zvezde, ali ja sam predsednik Srbije i ja se iskreno sekiram kada Partizan izgubi od Cedevite i ne mogu da kažem da mi to prila ili da mi je svejedno. A da li navijam za Zvezdu kada igra protiv Partizana, da, navijam za Zvezdu kada igra protiv Partizana i bio bih lažov kada to ne bih rekao. Da li bih na bilo koji način želeo da neko sa strane pomogne Zvezdi u borbi protiv Partizana, ne, to ne bih voleo - rekao je Vučić.

