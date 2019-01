NEVEROVATNA PRIČA Miloš Degenek: Deset godina nisam s porodicom slavio Božić!

to je život

Neobično je slaviti naš praznik u Australiji na plus 40, jer ne možeš da okreneš prase, ili u Japanu, gde je druga kultura, otkriva defanzivac Crvene zvezde za Kurir

Miloš Degenek desetu godinu zaredom neće proslaviti Božić sa svojom porodicom, ocem Dušanom, majkom Nadom i bratom Đorđem. Surovi život profesionalnog fudbalera odvojio ga je od porodice još kada je bio dečak.

Badnji dan i Božić Miloš će dočekati kao reprezentativac Australije na Azijskom kupu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, daleko od kuće u Aranđelovcu gde sada živi njegova porodica.



Dugi niz godina živiš u Australiji. Kako Srbi tamo proslavljaju

Božić?

- Po našim običajima, nema tu razlike. Božić je porodični praznik, okupimo se mi najbliži. Meni to mnogo znači, posebno što ne mogu da uživam sa porodicom, dugi niz godina - počeo je za Kurir Božićnu priču Miloš Degenek.

Kako ti proslavljaš Božić s obzirom da si profesionalni

fudbaler?

- Teško mi je bilo kad sam otišao od kuće. Poslednjih deset godina, samo jedan Božić sam proslavio sa svojima. Sve ostalo, bio sam sam. I ove 2019. biću sam. Sa reprezentacijom Australije igraću na Azijskom kupu i tako ću proslaviti Božić. A, posle i Srpsku novu godinu. Opet sam.

Da li ti je žao zbog toga?

- Sigurno mi je žao što neću biti sa porodicom. Opet, sa druge strane, posao fudbalera volim. Biću sa svojom reprezentacijom na velikom takmičenju, tako da se radujem svemu što me tamo čeka. I Božić će biti lep. Eto, na Badnji dan igramo prvu utakmicu na Azijskom kupu protiv Jordana. Nadam se pobedi. Za

Božić ću biti slobodan, a onda slede okršaji sa Palestinom i Sirijom. Verujem u prolaz grupe i da što dalje doguramo.

foto: Privatna Arhiva



Kako deluje na tebe što se Božić u Australiji čeka u leto, u

majici kratkih rukava?

- Najteže je okrenuti prase, jer bude mnogo toplo. (smeh) Bude i više od 40 stepeni. Ali, bude lepo i neobično. U šorcevima čekaš Božić i našu novu godinu, skroz drugačije od zavičaja i rodne grude. Ali, nije to prava Božićna atmosfera. Ja ipak više volim kad je zima i kad ima snega.

Kako je slaviti Božić u Japanu? Tamo si igrao prošle sezone.

- Nije lako. Tamo nisam mogao da okrenem prase ili jagnje. Drugačija je to kultura. Opet, mogao sam da postim bez problema. Tamo je riba glavno jelo, ljudi uživaju u sušiju. I tada sam bio po hotelima, pripremama, igrao utakmice...

Ali, držao sam se svojih običaja.

Roditelji su ti ovde u Srbiji. Hoće li ti poslati neku fotografiju

kako bi makar doživeo delić božićne atmosfere?

- Naravno! Ništa bez toga. Uvek mi pošalju slike ili video, kako su dočekali Božić. Tome se silno obradujem, jer sam daleko od kuće.

S obzirom na sjajnu sezonu u Crvenoj zvezdi, kako vidiš sada

odluku da dođeš na Marakanu?

- To je bio pravi potez! Ispunio sam sva svoja očekivanja. Mislim da još mogu da napredujem, i kao čovek i kao igrač. Zadovoljan sam što sam ovde, što se Crvena zvezda vratila u elitu Evrope, tamo gde joj je i mesto.

foto: EPA/SRDJAN SUKI

Nije ti trebalo mnogo vremena za adaptaciju. Kako si uspeo?

- Ne znam... Sa svima gledam da budem dobar, sa svima da sarađujem, pričam... Možda je to ključ. Otvoren sam, volim da primim savet. Verujem da to pomaže. Saigrači to sigurno vide. Nadam se da o meni misle da sam dobar momak na koga mogu uvek da se oslone.

Odigrao si najviše utakmica u dresu Crvene zvezde, 33 od

mogućih 37. Upisao si 2.936 minuta na terenu po čemu si

rekorder u Evropi. Kako vidiš svoju polusezonu?

- Tek smo završili prvi deo. Gotovo da ništa nismo uradili. Trofej nismo osvojili. Uspeli smo da uđemo u Ligu šampiona, u grupnu fazu, pobedimo Liverpul, igramo nerešeno sa Napolijem. To je velika stvar! Na proleće nas čekaju pravi izazovi. Želimo duplu krunu, oba pehara, da napredujemo iz utakmice u utakmicu. Neće biti lako, ali nas dres Crvene zvezde na to obavezuje.

Koja ti je utakmica u Crvenoj zvezdi bila najteža i zašto?

- Najteža je bilo protiv Liverpula i Napolija. U smislu koncentracije, trčanja i kretnji. To su utakmice sa velikom težinom u kojima smo mnogo dobili. Pokazalo se da su bile mnogo bitne za nas. Ostvarili smo istorijski uspeh - zaključio je Miloš Degenek.

Ostanak ili odlazak Hoću titulu i Ligu šampiona

Šta očekuješ od prolećnog dela sezone?

- Mnogo bi mi značilo da osvojim trofej sa Crvenom zvezdom. I

jedan i drugi. Da budem prvak Srbije! I da opet igramo Ligu

šampiona. To je moj san koji želim da ostvarim u Crvenoj zvezdi

- istakao je Miloš Degenek i tako najverovatnije dao odgovor, da

li ostaje ili odlazi iz Crvene zvezde.

Odnos sa trenerom Šefu veliko hvala Možeš li nam reći kakva je saradnja između tebe i trenera

Milojevića?

- Šefu jedno veliko hvala! Od prvog treninga je verovao u mene.

To mi veoma prija. Trudim se da na terenu da sve njegove zahteve

opravdam.

33

utakmice odigrao ove polusezone

2.936

minuta proveo tokom jeseni na terenu

24

godine ima fudbaler Zvezde

Kurir sport/Aleksandar Radonić

Foto Kurir

