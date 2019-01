HOĆE DA SE DOKAŽU MILOJU: Meleg i Jevtović odbili pozajmicu

Prvotimci Crvene zvezde Dejan Meleg i Milan Jevotivć odbili su da odu na pozajmicu tokom proleća! Oba fudbalera imali su sasatanak sa upravom kluba gde su istakli da žele da ostanu u ekipi i bore se za minutažu kod trenera Vladana Milojevića.



Vojvodina je bila zainteresovana da dovede Dejana Melega, dok je kruševački Napredak kontaktirao čelnike Crvene zvezde oko Milana Jevtovića. Treba istaći da je Crvena zvezda Melega letos platila Kajzeriju 500.000 evra, a isto toliko novca potrošeno je na dovođenje Jevtovića iz Antalije.



Novosađani su se nadali da će Dejan Meleg (24) prihvatiti njihov poziv, jer je prošao omladinsku školu ovog kluba, a u leto 2017. napustio je Novi Sad i preselio se u turski Kajzeri. Ipak, vezni fudbaler od koga se dosta očekivalo na Marakani odlučio je da se izbori za svoje mesto u Crvenoj zvezdi, što je prijatno iznenadilo trenera Vladana Milojevića.

Dejan Meleg je tokom jesenjeg dela sezone odigrao samo sedam utakmica za crveno-bele, od toga pet u Superligi, jednu u Kupu Srbije i jednu u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Upisao je 285 minuta, ali je uspeo dva puta da se bude strelac. Dejan Meleg ima ugovor sa Zvezdom do juna 2021. godine.

Milan Jevtović (25) bio je velika želja stručnog štaba Crvene zvezde prošle zime, ali je tek u junu uspeo da potpiše za crveno-bele. Od njega se očekivalo daleko više, nego što je pokazao. Imao je skromnu minutažu upisavši 407 minuta na terenu.

Odigrao je 11 utakmica za Zvezdu, osam u Superligi, dve u kvalifikacijama za Ligu šampiona i jednu u Kupu Srbije. I on je upravi jasno stavio do znanja da neće mrdati sa Marakane, jer želi da se izbori za startnih 11 na proleće. Milan Jevtović ima ugovor sa Zvezdom do juna 2020.



Omladinska škola Potpisuju Krstić i Partizanov Novaković Omladinska škola Crvene zvezde dovela je dvojicu talentovanih fudbalera. Talentovani defanzivac Vukašin Krstić (15) iz Vojvodine odbio je Mančester siti, samo kako bi potpisao za Crvenu zvezdu. Član je kadetske reprezentacije. Martin Novaković (17) koji igra na poziciji centralnog veznog igrača napustio je Partizan i narednih dana potpisaće trogodišnji profesionalni ugovor sa Crvenom zvezdom. Radi se o reprezentativcu iz 2001. godišta.

