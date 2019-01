Fudbaler Mančester junajteda i reprezentativac Srbije Nemanja Matić objasnio je Englezima sve sličnosti i razlike po pitanju proslave Božića kod njih i kod nas.

U intervjuu za klupski sajt Matić je pričao o običajima u vezi sa 7. januarom, praznikom koji su Englezi nazvali „drugi Božić“.

foto: Privatna Arhiva

- Zajedno ručamo i večeramo, kupujemo poklone za decu. Isto kao i svi ostali. Moja žena sve organizuje. To je uvek poseban dan, drugačiji od drugih - rekao je Matić pa dodao koji ga događaj posebno raduje tog dana:



- Pogotovo ako porodica iz Srbije dođe. Mi smo u Engleskoj pet ili šest godina, tako da sve slavimo. Sa druge strane, mi u Srbiji Božić slavimo 7. januara, jer smo pravoslavci. Slično je kao i sada, bitno je da svi uživaju.

Momak iz Vrela kod Uba otkrio je Englezima i koji mu je poklon koji je dobio za Božić najdraži od svih.



- U pitanju su kopačke. Sećam se prvog para koji mi je otac kupio. Nosio sam ih svaki dan i čistio posle svake partije fudbala - prisetio se naš internacionalac.

foto: Privatna Arhiva

Engleze je zanimalo i kako komentariše činjenicu da se u Premijer ligi igra drugog dana Božića, odnosno da se na sam praznik obavezno trenira.



- Navikli smo na treninge. Lepo je kad se svi zajedno vidimo tog dana, pa posle idemo kući svojim porodicama. To je deo fudbalske istorije u ovoj zemlji. Utakmice na Boksing dej (drugi dan Božića, prim. aut.) nisu kao one druge, one su posebne. Navijači i te kako uživaju - zaključio je Matić.

Kurir.rs/Gojko Filipović Foto: Privatna arhiva

