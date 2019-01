KATALONCI POSLE DOSTA MUKE DO TITULE JESENJEG ŠAMPIONA: Barselona u gostima bolja od tvrdog Hetafea (VIDEO)

Odlična utakmica viđena je ove večeri na stadionu ,,Koloseum Alfonso Perez” u predgrađu glavnog grada Španije, ali i pored sjajne igre domaćih, sva tri boda otišla su u Kataloniju.

Delovalo je da su domaći oštećeni u 12. minutu utakmice kada je poništen pogodak Haumeu Mati, ali to ih nije mnogo pokolebalo da nastave u istom ritmu i u nastavku. Ipak, nisu oni bili ti koji su prvi došli do vođstva. Lionel Mesi je iskoristio neodlučnost u odbrani Hetafea i snalažljivo postigao pogodak za prednost ,,blaugrane”. Domaći su pokušavali da dođu do izjednačenja, a potom je usledio novi ,,hladan tuš” za navijače na ,,Alfonso Perezu”. Luis Suarez je na ivici šesnaesterca uhvatio poluvolej i uputio neodbranjiv udarac u gol, večeras sjajnog, Davida Sorije. Do kraja prvog poluvremena, Hetafe je zasluženo stigao do izjednačenja pogotkom Haumea Mate u 43. minutu.

Domaći su i u drugom delu bili dosta opasni. Mark-Andre Ter Štegen je bio na ozbiljnim ispitima, ali je njegova mreža ipak ostala netaknuta u tom delu igre. Najbolju šansu za izjednačenje propustio je strelac prvog pogotka Haume Mata u 67. minutu kada je zaobišao nemačkog golmana, a potom loše zahvatio loptu i promašio čitav gol.

EPA

