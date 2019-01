MERAKLIJE PONOVO NA OKUPU: Fudbaleri Radničkog iz Niša počeli pripreme za nastavak sezone!

"Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam ostao trener Radničkog i što ćemo se svi zajedno radovati novim uspesima našeg kluba. Ugovor sam produžio pre svega zbog velike želje da sa predsednikom Ivicom Tončevom i Radničkim nastavim ono što sam započeo u jesenjem delu prvenstva. U prvom delu sezone krenuli smo u ispisivanje nove istorije Radničkog i planiramo da nastavimo sa tim i u budućnosti", rekao je Lalatović na okupljanju.

Lalatović je ponovo istakao da je velika želja da se osvoji trofej, ali uz reči da je "konkurencija veoma jaka".

"Iskreno, imao sam ozbiljnu ponudu iz inostranstva, išao samo tamo i na pregovore, ali je prevagnula moja želja da ostanem uz porodicu i da u Nišu završim započeti posao", naveo je Lalatović.

Ekipu Radničkog su tokom pauze napustili Aleksandar Stanisavljević i Siniša Babić, dok su došli Petar Petrović i Nikola Čumić.

Nisu se pojavili Nikola Drinčić i Borivoje Ristić kojima su istekli ugovori, ali se očekuje da oni produže saradnju sa Radničkim.

Japanski fudbaler Riota Noma će kasniti nekoliko dana zbog problema sa alergijom.

"Kada je reč o igračkom kadru, tu će doći do odredjenih promena. Biće i odlazaka i dolazaka, a meni je trenutno najvažnije da Drinčić ostane ovde do kraja sezone. To je jedan od najboljih igrača lige, koji nam je od izuzetne važnosti i naše najveće pojačanje biće njegov ostanak u Nišu", kazao je trener Radničkog.

Najavio je po dva treninga dnevno od četvrtka.

"Pre podne će se raditi na fizičkoj spremi, a popodne sa loptom. Zbog loših vremenskih uslova prinudjeni smo da treniramo u balonima, a iskoristio bih ovu priliku da pozovem grad Niš da nam pomogne da dobijemo jedan moderan pomoćni teren sa veštačkom travom, koji bi nam koristio baš po ovakvim uslovima. Trudićemo se da do odlaska u Tursku igramo dve kontrolne utakmice, a od 23. januara smo u Beleku, gde ćemo imati sve što nam je potrebno da u najboljem svetlu dočekamo nastavak takmičarske sezone", rekao je Lalatović.

Obratio se i sportski diretkor Radničkog Marko Jovanović, koji je govorio o prelaznom roku.

"Za sada smo doveli Čumića i Petrovića, krilne igrače od kojih očekujemo da opravdaju očekivanja u dresu Radničkog. Ovih dana ćemo dovesti i jednog proverenog desnog beka, čije ime još uvek ne bih otkrivao, a očekujem da će predsenik Tončev dogovoriti nastavak saradnje sa Drinčićem i Ristićem i da će nam se oni već sutra pridružiti. Potreban nam je i jedan ofanzivni vezni igrač, klasična 'desetka', sa jednim smo u poodmakloj fazi pregovora, tako da narednih dana možete očekivati novajliju i na toj poziciji", rekao je Jovanović.

Radnički je prvi deo završio na drugom mestu u Super ligi sa 50 bodova, devet manje od vodeće Crvene zvezde, a šest više od trećeplasiranog Partizana.

Igraće i četvrtfinale Kupa Srbije, gde će protivnik Radničkom biti Vojvodina.

Kurir sport/Beta

Foto: Starsport

Kurir

Autor: Kurir