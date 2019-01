NEVEROVATNA PRIČA O FUDBALSKOM ASU: Šeki se trkao s konjima, dobio opkladu i osvojio Gocino srce!

Sve za ljubav... Dragoslav Šekularac takmičio se s kočijama i prvi istrčao osam kilometara od Kraljeva do Mataruške Banje, pravo do kuće svoje devojke i kasnije supruge, priča prijatelj Petar Gračanac.

Dragoslav Šekularac Šeki, legenda srpskog i jugoslovenskog fudbala, bio je virtuoz i van terena. Boem, uvek galantan i šaljivdžija u društvu, ali i veliki ljubitelj žena.

A za njih je bio spreman da uradi sve, pa čak i da se u opkladu u ručak trka s konjima! Petar Gračanac, prijatelj preminulog asa, priča za Kurir kako je slavni fudbaler pre više od pola veka napravio podvig u Kraljevu.

Šekijev galop

- Crvena zvezda gostovala je u Kraljevu u vreme kada je Šekularac bio na vrhuncu slave. Njegova tadašnja devojka Gordana, a kasnije supruga, živela je u obližnjoj Mataruškoj banji. Kako bi joj dokazao vernost i konačno osvojio srce, Šekularac se kladio u ručak sa kočijašem da će pre njega da stigne u Matarušku banju kako bi Goci izjavio ljubav - seća se Gračanac, koji je nekada igrao fudbal za Ibar iz Mataruške Banje, i dodaje:

foto: FK Crvena Zvezda

- Od Kraljeva do Mataruške Banje ima oko osam kilometara i niko nije mogao da veruje da će Šeki krenuti u trku protiv fijakera s dva konja. Umesto na trening, izašao je na crtu konjima. Usledila je filmska trka u kojoj je pobedio slavni fudbaler. Dotrčao je prvi do Gocine kuće, a da se nije ni preznojio, uz ovacije meštana koje je potom čašćavao ceo dan. Bio je pravi atlet, pun snage i energije, jak kao danas Ronaldo.

Prema priči našeg sagovornika, fijakerista nije mogao da veruje kada je shvatio da je Šekularac bio brži iako je sve vreme bezuspešno ganjao konje.

- Ovo je za Šekija bio kao lakši trening. Bila je to sportska i emotivna čarolija kojom je osvojio i srca žitelja Banje. Eto takav je bio naš Dragoslav. Bio je i ostao veličina, i to ne samo na terenu - sa setom i suzama priseća se Gračanac, koji je teško primio vest o smrti čuvenog Šekija.

foto: Profimedia

Kobna opklada

Međutim, Dragoslava Šekularca još jedna opklada skupo je koštala i zbog nje mu je karijera krenula silaznom putanjom. Od najboljeg fudbalera Svetskog prvenstva u Čileu, te 1962. godine završio je u vojsci u „zloglasnoj“ kasarni u Bileći.

- Trebalo je da igramo sa Radničkim u Nišu, ali zbog povrede kolena nisam bio u kombinaciji za tim. Ali đavo mi nije dao mira, pa sam dan pre meča posetio drugare u Niškoj Banji. Tamo sam se za opkladu popeo na jedno brdo za deset sekundi i pobedio. Međutim, video me je tadašnji trener Zvezde, legendarni Aca Obradović, i rekao: „E, moj Šekularac. Ima da igraš ko bela lala.“ Sutradan sam zaigrao nespreman. Ljut zbog dva poništena gola, pokušao sam da udarim sudiju. Kažnjen sam za primer ostalima sa čak 18 meseci zabrane igranja. Potom su me poslali u vojsku. Vojna pošta 3215, Bileća, dobro sam je upamtio u hercegovačkom kršu. To je bio početak kraja moje karijere - pričao je svojevremeno Šekularac.

foto: Aleksandar Jovanović Cile

Ukratko o Šekiju MOŽDA NISTE ZNALI... Ispred hotela „Metropol“ BRISAO CIPELE NOVČANICAMA kako bi pokazao da je džek, što je izazvalo veliki gnev u komunističkoj Jugoslaviji, koja je to smatrala ismevanjem radničkoj klasi. Posle ovog poteza prijatelji su mu govorili da „ima mnogo pametne noge za tako glupu glavu“ Među prvim sportistima koji je GLUMIO U FILMU „Šeki, pazi, snima se“ iz 1962. godine sa Lolom Novaković, Burdušom... OTAC MU BRANIO DA IGRA FUDBAL, a kad je postao igrač, jednom mu je odbrusio: „Hoćeš da gledaš Šekularca, sad idi kupi kartu!“ Legendarni Euzebio, uz Pelea i Maradonu možda i najbolji fudbaler tog vremena, došao je u Makedoniju 1978. na njegovu oproštajnu utakmicu. SUDBINA - UMRLI SU ISTOG DATUMA, Euzebio 5. januara 2014, Šekularac 2019. Sukob sa sudijom u Nišu mrlja karijere - posle te utakmice DRŽAVA GA POSLALA U VOJSKU kako bi mu pokazala da ne može biti zaštićen ako je uspešan sportista Imao samo 17 godina kada je dao pobedonosni gol Partizanu u derbiju, igrao dva Svetska prvenstva, UVRŠTEN U IDEALAN TIM SVETSKOG PRVENSTVA 1962. u Čileu, osvojio srebrnu medalju na Olimpijskim igrama... Nasledio Rajka Mitića u timu Crvene zvezde, a zbog velikih zasluga za 11 sezona na Marakani (470 utakmica, 119 golova) PROGLAŠEN ZA DRUGU ZVEZDINU ZVEZDU Dokazao se i kao trener - STVORIO TIM KOJI JE 1991. OSVOJIO EVROPU I SVET, tim koji je od njega nasledio Ljupko Petrović ZVEZDA ga je, kako je govorio, NAUČILA DA SE OBRIJE, STAVI MAŠNU ILI KRAVATU - bez Zvezde to ne bi radio ZAHVALAN ŠTO U NJEGOVO VREME NIJE BILO INTERNETA, jer bi svakog dana isplivavale afere o njemu Legendarni PELE jednom prilikom rekao: „MA ŠEKI JE BOLJI OD MENE“ Poslednje dve decenije U SVAĐI SA DRAGANOM DŽAJIĆEM, nisu pričali niti se pozdravljali Do pre nekoliko godina ŽIVEO SA TRI PUTA MLAĐOM DEVOJKOM BIO DIREKTOR OBILIĆA kad je ubijen predsednik kluba Željko Ražnatović Arkan

Saučešće iz UEFA ČEFERIN SE OPROSTIO OD ŠEKIJA I predsednik UEFA Aleksandar Čeferin uputio je saučešće povodom smrti Dragoslava Šekularca. - Ostaće upamćen kao jedan od najvećih i najvoljenijih jugoslovenskih fudbalera, koji je obeležio jednu epohu evropskog i svetskog fudbala. Svi mi koji smo rasli uz jugoslovensku reprezentaciju uvek ćemo ga čuvati u najlepšem sećanju - naveo je Čeferin u pismu Crvenoj zvezdi.

Prvi Šekijev brak OŽENIO SE GOCOM I DOBIO DVE ĆERKE - Njegova i Gocina veza krunisana je brakom, a dobili su ubrzo i dve ćerke, Aleksandru i Ivanu. Gordana mu je inače bila prva supruga, posle se ženio još nekoliko puta i ima još jednu ćerku i sina - priča Petar Gračanac.

kurir.rs / Rajko Nedić

Kurir

Autor: Kurir