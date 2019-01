DRUŽENJE SA PUTINOM, RASKOŠNE VILE, SKUPOCENE JAHTE, PRIVATNI AVIONI, MANEKENKE, GLAMUROZNE ŽURKE I FUDBAL! Upoznajte ruske milijardere koji žare i pale svetskim sportom! (FOTO)

Ališer Usmanov

Rođen je u Uzbekistanu 1953. godine. Detinjstvo je proveo u Taškentu. Pošto je planirao da jednog dana postane diplomata, seli se u Moskvu i upisuje Moskovski državni univerzitet za međunarodne odnose, gde je diplomirao međunarodno pravo 1976. godine.

foto: Profimedia

Uhapšen je i osuđen zbog optužbi za prevaru i krađu socijalističke imovine u avgustu 1980. godine, a u zatvoru je proveo šest godina.

2014. časopis Forbs ga je stavio na prvo mesto liste najbogatijih ruskih biznismena, a njegovo bogatstvo procenjeno je na 15,8 milijardi dolara. Bogatstvo je stvarao u metalnoj i rudarskoj industriji, vlasnik je najvećeg industrijskog konglomerata u Rusiji. Poseduje novine, suvlasnik je jednog od najvećih mobilnih operatera u Rusiji, ima akcije u "Apple", suvlasnik je najveće internet kompanije na ruskom govornom području...

Usmanov je izuzetno blizak sa Putinom, sa kojim se redovno sastaje.

foto: Profimedia

Usmanov je u braku sa trenerom ritmičke gimnastike Irinom Viner od 1992. godine. Nema biološku decu, pa je usvojio sina svoje supruge.

Usmanov je 2007. godine kupio akcije u fudbalskom klubu Arsenal. Navodno je 30% akcija londonskog kluba pripada ovom ruskom biznismenu.

foto: Profimedia

Spekuliše se da je preko bivšeg partnera uzeo i 49,9 procenta akcija u Evertonu za 114,6 miliona dolara 2016. godine. Međutim, to su negirali. Pravila Premijer lige glase da ako neko poseduje 10% ili više procenata vlasništva u jednom klubu ne sme da ima akcije u nekom drugom klubu.

foto: Profimedia

Sulejman Kerimov

Kerimov važi za jednog od najmisterioznijih likova iz Kremlja. Ovaj bogati Degistanac se jako retko pojavljuje u javnosti. Na Zapadu ga nazivaju "kraljem zlata" i "ruskim Getsbijem".

Rođen je u Degestanu. Još u ranom detinjstvu je ispoljio veliki talenat za matematiku. Radio je kao ekonomista, živeo sa suprugom u dvosobnom stanu i sanjao da će jednog dana zaraditi ogroman novac. San mu se i ostvario. Kada se preselio u Moskvu krenuo je njegov veliki uspon. 1997. godine je postao vlasnik 50 procenta "Vankuvo erlajnsa", poznate državne aviokompanije.

Shvatio je da je zbog posla neophodno da se bavi i politikom, pa je sa Liberalnom demokratskom partijom, ultranacionalistima odanim Kremlju, koju je predvodio Putinov prijatelj Vladimir Žirinovski ušao u Kremlj.

foto: Profimedia

2001. godine je preuzeo finansijsku imperiju Andreja Andrejeva. Počeo je da kuuje donice "Gasproma"... Do 2008. godine njegovo bogatstvo iznosilo je oko 21 milijardu dolara.

Osim u novcu, Kerimov je imao pravo bogatsvo i u rudama, a posebno su zapadni partneri bili zainteresovani za zlato.

Kerimov je poznat i po raskošnim žurkama koje voli da organizuje, zbog čega ga je "Fajnenšl tajms" nazvao "ruskim Getsbijem svog vremena". Na njegovim proslavama goste su zabavljale zvezde poput Bijonse. Žurke koje su koštale i po deset miliona dolara za njega su normalna stvar.

U žižu javnosti je dospeo kada se 2006. godine sa svojim 650.000 vrednim Ferarijem slupao na šetalištu u centru Nice. Automobil se zapalio, a on je zadobio teške opekotine, zbog kojih i dan danas nosi rukavice kako bi sakrio ožiljke.

foto: Printscreen

2011. godine odlučio je da kupi fudbalski klub u svom rodnom gradu - postao je vlasnik Anžija iz Mahačkale.

Uložio je ogroman novac u klub. Brojni svetski poznati fudbaleri, poput Samjuela Etoa, obukli su dres kluba iz Dagestana. Eto je u jednom momentu bio najplaćeniji igrač na svetu. Uspeo je da dovede u Anži i legendarnog Brazilca Roberta Karlosa. Javnost je bila šokirana kada se pojavila informacija da je Karlos za rođendan na poklon dobio od gazde "bugati" vredan tri miliona dolara.

foto: Profimedia

Kerimov je smanjio svoje investicije u klub. Počeli su da dovode domaće igrače što se odrazilo i na rezultate.

foto: Profimedia

Mihail Prokorov

Moskvski biznismen Mihail Prokorov (50), koji se bavi i politikom, svoje sportske interese pronašao je u najboljij košarkaškoj ligi na svetu, a o njemu srpska javnost malo toga zna.

foto: Profimedia

Prohorov je rođen u Moskvi gde je diplomirao na Moskovskom Institutu finansija, te je postao jedan od vodećih ruskih industrijalaca u sektoru plemenitih metala.

Dok je radio za "Norilsk Nickel" kompanija je postala najveći svetski proizvođač nikla i paladija. Bivši je predsednik "Polyusa" najvećeg ruskog proizvođača zlata i bivši predsednik "ONEXIM Grupe". Podneo je ostavke na obe pozicije kada je ušao u politiku u junu 2011. godine.

Prebogati Rus je 2010. postao prvi neamerički vlasnik nekog NBA tima kada je preuzeo akcije kluba “Nju Džersi nets”.

foto: Profimedia

Njegovo bogatstvo se procenjuje na 7,8 milijardi dolara i nadgledao je prelazak Netsa iz Nju Džersija u Bruklin.

On se nalazi na 14. mestu na spisku najbogatijih Rusa i okoreli je neženja. Kako tvrdi Forbs, spreman je na sve, osim da se ženi.

PRODAO NETSE ALIBABI Mikhail Prokhorov prodao je 49 posto udela u vlasništvu Netsa Josepu Tsaiju, suosnivaču Alibabe, internet stranice za online kupovinu. Dogovor je takav da će Tsai preuzeti kontrolu nad franšizom u sledećih nekoliko godina, javlja ESPN. Cifra za koju će naknadno prodati većinski deo kreće se oko 2,3 milijardi koliko je i procenjena vrednost kluba. Prkohorov će još četiri godine ostati na čelu kluba i biti operacioni vlasnik, ali u nekom trenutku Tsai će aktivirati opciju potpunog preuzimanja kluba. Zanimljivo, u dogovor je isključeno pravo na "Barclays Center" u kojem Bruklin igra svoje domaće utakmice, a Prokhorov i za njega poseduje većinski deo u vlasništvu.

Roman Abramovič

Roman Abramović je sigurno najpoznatiji vlasnik fudbalskih klubova u svetu. Sa svojih 39 godina, Abramovič je ostvario mnogo toga.. Postao je najbogatiji Rus, popularni vlasnik fudbalskih klubova Čelsi i CSK Moskva, ali pre svega milijarder i kontoroverzna ličnost.

foto: Profimedia

Roman je rođen u Saratovu 24. oktobra 1966. Imao je nesrećno detinjstvo, u trećoj godini ostao je bez oba roditelja. Usvojio ga je stric sa kojim je živeo do osme godine, a kasnije se seli kod bake.

Njegov uspon počinje tek sa raspadom Sovjetskog Saveza i dolaskom Borisa Jeljcina na vlast. Roman Abramovič bio je jedan od prvih koji su shvatili ogromne mogućnosti biznisa sa naftom. U to vreme bilo je dovoljno nabaviti dozvolu za izvoz, kupiti naftu bilo gde u Rusiji po jako niskim cenama, pa je preprodati u inostranstvo, po svetskim. Mladi Abramovič je do kraja iskoristio tu mogućnost, tako da se već do 1994. solidno obogatio. U tom periodu imao je i sukobe sa zakonom i bio je optužen za krađu 55 cisterni sa gorivom, ali su sve optužbe protiv njega odbačene.



2003. godine Roman je odlučio da kupi Čelsi i od tog momenta krenuo je veliki uspon kluba iz zapadnog Londona.

Uložio je ogroman novac u klub, dovodio je najveće fudbalske zvezde i najpriznatije trenere na svetu. Uspeo je da pokori Premijer ligu, ali i Evropu.

Put ka ogromnom bogatstvu otvorio mu je ruski oligarh Boris Berezovski, koga je Abramovič upoznao polovinom devedesetih na jednoj zabavi. Abramovič je ušao u tzv. Familiju (grupu milijardera koja je imala veliki uticaj na ruska politička kretanja u vreme Jeljcina) i postao jedan od njenih najistaknutijih članova.Političke veze otvorile su nove, neslućene mogućnosti za biznis i brzo bogaćenje. Naftna kompanija Sibnjeft, peta po veličini u Rusiji, koju je

Abramovič nedavno prodao državnom Gaspromu za 13 milijardi dolara, bila je zajednički projekat Abramoviča i Berezovskog.

Kada je za 450 miliona funti kupio Čelsi to je prilično razbesnelo Engleze. U lokalnoj štampi se moglo pročitati da će to biti još jedna skupa igračka prebogatog Rusa, da je to skandal... Abramovič ih je brzo razuverio, i dokazao da veoma ozbiljno gleda na svoju investiciju. Sa više od 150 miliona funti uloženih u pojačanja, Čelzi je od osrednjeg kluba doveo do evropskog vrha.

Vlasnik je i više luksuznih vila i apartmana širom Evrope. Poseduje pravu flotu luksuznih jahti od kojih su tri najvrednije dugačke više od sto metara, kao i nekoliko aviona, od kojih je najpoznatiji boing 767–300, sa bezbednosnim uređajima sličnim letelici A-1, u kojoj se vozi američki predsednik.

Dmitrij Ribolovljev

Jedan od retkih ruskih milijaredra koji su postali neverovatno bogati nakon post-sovjetske privatizacije privrede.

foto: Profimedia

Dimitrij je od lekara postao preduzetnik, pa zatim i broker, bankar... i na kraju akcionar ruskog giganta URALKALI. Svo njegovo bogatstvo potiče od prodaje svog udela u URALKALI za oko 6,5 milijardi funti.

Krajem 2012. godine kupio je Monako dok je bio drugoligaš. Uložio je u klub i renoviranje stadiona Luj II. Kako se Monako kasnije kvalifikovao za Ligu šampiona, ruski novac je u klub dovukao i Džejmsa Rodrigeza i Radamela Falkaa.

Međutim, razvod sa dugogodišnjom suprugom Elenom skupo je košatao Ribolovljeva ali i Monako. Njegov razvod poroglašen je za najskuplji u istoriji, nakon što je bivšoj ženi morao da isplati 2,9 milijardi funti. To se značajno odrazilo na ulaganja u klub.

Poromenila se politika poslovanja kluba, prestali su da dovode skupe zvezde i bazirali su se na prodaju svojih talenata.

I Vest Hem i Arsenal igraju prilično efikasno, pritom njihovi međusobni dueli obično donesu dosta golova, a kvota na GG3+ u meču koji počinje u 13.30 je 1,73. Pogledajte sve kvote kladionice MOZZART za Vest Hem - Arsenal.

Kurir sport

Kurir

Autor: Kurir