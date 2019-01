MA KAKVI KRISTIJANO I RONALDINJO: Kaka otkrio ko je za njega najbolji fudbaler! Brazilac je bio u šoku kada je video šta ON sve ume sa loptom

Slavni Brazilac je upitan ko je najbolji fudbaler od svih saigrača sa kojima je igrao, a igrao je sa mnogim zvezdama u reprezentaciji, Milanu, Real Madridu...

"Kristijano i Ronaldinjo su stvarno sjajni igrači, ali najbolji je Ronaldo", rekao je 36-godišnji Kaka misleći na "originalnog" Ronalda.

"Šta sve on može sa loptom... Kada sam to video, prvo nisam verovao svojim očima da je to zaista moguće".

Kaka je sa "pravim" Ronaldom igrao u Milanu i reprezentaciji Brazila, u kojoj je bio saigrač i sa Ronaldinjom, a Kristijana poznaje iz Real Madrida.

