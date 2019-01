OTERALI SU ME IZ PARTIZANA! Bio je BOMBA prelaznog roka! Ognjen Ožegović za Kurir: Kad se budem finansijski obezbedio igraću za džabe za crno-bele!

Ognjen Ožegović je krajem avgusta 2017. godine digao fudbalsku Srbiju na noge dolaskom u Partizan. Kao klinac koji je prošao omladinsku školu Crvene zvezde doveden je u Humsku kao veliko pojačanje. Bio je napadač za koga je sportski direktor Ivica Iliev rekao "Ja garantujem za ovog čoveka"! Međutim, posle samo godinu dana doživeo je gorku sudbinu, da bude stavljen na marginu. Baš o svom statusu u Partizanu Ognjen Ožegović priča prvi put u javnosti i to za Kurir.



Delovalo je iznenađujuće da pred kraj prelaznog roka Ožegović napusti Partizan, posebno što je prošle godine doveden kao veliko pojačanje.



- Jeste... Prošle godine sam imao ponude od boljih i većih evropskih klubova od Arsenala iz Tule. Ali, prvenstveno, nisam ja hteo da odem, jer sam želeo da se borim za titulu, kup i Evropu. Onda se desilo to, da sam, bez nekih razloga sklonjen iz tima. Ja sam poznat kao borac i profesionalac, želim da se poštuje ono što ja dajem za klub... Jednostavno, morao sam da potražim sredinu gde bih bio više cenjen i gde ću više igrati - počeo je razgovor Ognjen Ožegović, kojem nije bilo potrebno postavljati pitanja, pa je samo nastavio:

foto: Dado Đilas



- U ovom timu Partizana ja sigurno ne bih dobio minutažu. Ne bih da komentarišem druge igrače, to su dobri momci. Ali, na kraju prošle sezone, gde sam imao solidan učinak, imao sam status u timu, da me nisu videli ni na klupi.



Ognjen Ožegović kaže da mu je žao zbog svega što mu se desilo, posebno što je bio dobro prihvaćen od navijača Partizana.



- Nikada nisam imao nijedan problem, čak šta više, imao sam odličnu komunikaciju sa navijačima. Cenili su moje zalaganje na terenu i moj profesionalizam. Isto je bilo i sa saigračima. Prvenstveno sa Stojketom (Vladimirom Stojkovićem op.a.) i Bambijem (Zoranom Tošićem op.a.) sa kojima sam se jako zbližio. Da sam ostao u Partizanu, mislim da bih tek ove sezone pokazao koliko vredim. Sigurno bi bila uspešnija nego prošla, ali eto, nikada mi nije obrazloženo zašto sam sklonjen. Nisam bio ni u 20 igrača. Rečeno mi je na kraju prelaznog roka da ne računaju na mene. Nije korektno. Nisam to zaslužio, jer naći klub četiri dana pred kraj prelaznog roka to je jako teško.

ognjen ožegović sa novinarom kurira foto: Kurir Sport/Aleksandar Radonić



Potom je Ognjen Ožegović zastao i rekao šta mu se desilo tokom letnjih priprema u Sloveniji.



- Moram da napomenem da sam se na početku letnjih priprema, zajedno sa Tavambom i Đoletom Jovanovićem nalazio na treninzima van 26 ili 27 igrača. Svi oni su trenirali, a mi smo radili odvojeno sa strane. I pored svega, ja sam koristio svaku šansu i golovima povratio poverenje Miroslava Đukića. Ali, dolaskom novih pojačanja, moralo je da se napravi mesto. Pretpostavljam da je tako, jer mi niko nikad nije ništa rekao. Kad ste igrač profesionalac u Srbiji, gde igrate za neku platu da preživite, a kaže vam se da pronađete novi klub, prinuđeni ste da odete bilo gde i bilo kako. Samo da spasete karijeru.



Ožegović otkriva i da je tokom leta imao unosnu ponudu.



- Tokom leta, pre odlaska u Tulu, imao sam ponudu jednog kluba iz Francuske u visini od 800.000 evra. Evo, reći ću to, Partizan je to odbio. Na kraju sam otišao na pozajmicu u Rusiju.

foto: Dado Đilas



Ognjen Ožegović čeka leto, ali i pored svega želi dobro Partizanu.



- Iskreno, imam ugovor sa Partizanom još godinu ipo dana. Vratiću se na leto, javiću se u klub, kao što svaki profesionalac mora. Iskreno, ako ljudi iz uprave nisu računali na mene ovog leta, ne vidim da će računati na mene sledećeg leta. Mislim, da ću opet biti na transfer listi. Ali, ako budu na mene ozbiljno računali, ja sam uvek tu da pomognem Partizanu, koliko god mogu. I ako bude opcija da me prodaju, izabraću najbolju za Partizan. Finansijski neću gledati sebe, već prvo klub.



Od avgusta, pa sve do februara, Ognjen Ožegović otkriva da ga nije pozvao niko od ljudi iz Partizana.



- Apsolutno niko me nije kontaktirao, od samog odlaska iz kluba. Niko mi tada nije poželeo sreću, niti me nazvao, da pita kako sam. Imao sam situacije kada sam bio povređen, ali me nisu zvali.

foto: Partizan/Miroslav Todorović



Ovakav razvoj događaja teško je pao Ožegoviću, posebno što je prošlog leta prilikom dolaska u Partizan istrpeo ogroman pritisak javnosti, jer je bio Zvezdino dete, poniklo na Marakani.



- Najbolji prijatelji i porodica znaju da sam od malih nogu navijao za Partizan i da je crno-beli dres bio moj san. Iskreno, u tom trenutku, kada sam dolazio, nisam razmišljao o pritisku, a svi znamo kako je to medijski bilo ispraćeno. Meni je bilo samo da dođem, apsolutno me novac nije interesovao. Bio sam na putu za aerodrom, trebalo je da odem u Rusiju, kada me je Partizan pozvao. Došao sam za tri puta manje para. I ne žalim! Kad bih se jednog dana obezbedio, za Partizan bih igrao za džabe! Bez dileme!



Bez obzira na sve nedaće, Ognjen Ožegović ima lepo mišljenje o Partizanu.



- Za mene je bitno što sam odigrao oba derbija dobro, što sam dao neke bitne golove za Partizan. Da svojoj deci s ponosom pričam o tome. A, sve što se desilo prema meni ne zameram. Praštam im. Ispao sam korektan. Stopirao sam sva dugovanja Partizana prema meni, potpisao sve reprograme, da bi se ove godine igrala Evropa. Što se tiče mene, moj obraz je čist!

foto: FK Partizan/ Miroslav Todorović



Partizan je u Antaliji na pripremama. Pitanje koje se samo po sebi nameće je hoće li se Ognjen Ožegović videti sa ljudima iz kluba i bivšim saigračima.



- Naravno. Otićicu tamo. Imam tamo dosta drugara, obilaziću ih. Ako uspem, odgledaću svaku Partizanovu utakmicu koju budem mogao i navijaću za svoj klub.



Ognjen Ožegović ne igra koliko bi voleo u Arsenalu, ali mu se sviđaju Tula i Rusija. To je grad koji još s ushićenjem priča o Miodragu Božoviću.



- Prihvaćen sam odlično! Grof Božović i Čaušić su tamo ostavili odličan utisak, tako da cene srpske igrače. Arsenal igra prilično zatvoreno, nekad i bez klasičnog napadača, tako da mogu reći da ispaštam zbog toga. Nisam u potpunosti zadovoljan, jer sam očekivao da ću igrati više. Dobio sam šansu i mislim da sam korektno iskoristio. Dao sam jedan gol, jedan namestio. Bio mi je potreban period adaptacije. Nadam se da će mi pripreme u Turskoj dobro doći.



Ruski klubovi imaju pripreme iz tri dela. To je veoma naporno za fudbalere, jer su odvojeni od porodica.



- Teško je... Ljudi u klubu su svesni situacije, pa nam zato i daju odmora. Svake dve nedelje, tako tri puta, dobijemo tri dana da vidmo porodicu. Što se mora, nije teško. Kad je više utakmica, brže vreme prolazi. Velika je zima u Rusiji, u Turskoj smo do kraja februara.

foto: Partizan.rs



Učenje ruskog jezika nije mu teško palo.



- Za tri meseca dosta sam savladao jezik. Pričam, mogu da se sporazumem, tako da mi prevodioc ne treba. Dobro sam se snašao.



Grad Tula je jedan od ruskih gradova koji ima status heroja iz Drugog svetskog rata.



- Tula je mali grad, ali je u blizini Moskve. Svakog vikenda sam u glavnom gradu Rusije. Imam lep stan i dobre uslove za rad. Što se tiče života, zadovoljan sam. Rusija, kao Rusija, uređena zemlja. Nisam imao priliku da vidim nezadvoljne ljude na ulicama Tule, niti beskućnike. Svi su nasmejani, srećni i zadovoljni, a na to svakako utiče standard života - zaključio je razgovor za Kurir Ognjen Ožegović.



Jaka liga, moderni stadioni

U Rusiji svako svakoga može da dobije

Mladi napadač apostrofira razlike između ruske i srpske lige.

- U Rusiji je svaka utakmica derbi, pogotovo kada igrate u manjem klubu. Ni u jednom meču nema favorita. Svako svakog može da pobedi. Mi smo dobili Spartak i Zenit, tu nema pravila. Stadioni su novi, moderni, na svakoj utakmici je između 20.000 i 30.000 ljudi. Sve to utiče da kao fudbaler uživaš dok igraš

Dobro društvance

Priča se srpski u Tuli

Ognjen Ožegovih otkriva da ima dobre drugare u Arsenalu:

- Najviše se družim sa Bugarinom Mišom Aleksandrovim i Lukom Đorđevićem iz Crne Gore. Obojica pričaju srpski, tako da mi je sa njima, kao da sam kod kuće. Tu su i ostali momci iz kluba, ali sa njima dvojicom provodim najviše vremena.

