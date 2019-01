VODIO JE LJUBAV NASRED MARAKANE, LUD JE ZA GRUPNIM SEKSOM, A SADA JE POLITIČAR: Legendarni fudbaler SMUVAO ĆERKINU DRUGARICU, a intrigantnim načinom života i danas šokira svet! (VIDEO)

Esse é um #tbt muito marcante na minha vida. Era minha despedida da Seleção Brasileira, dia 27 de abril de 2005, contra a Guatemala. Me esforcei bastante para marcar um gol, não pelo gol, mas porque estava ansioso para mostrar ao mundo que eu tinha uma filhinha Down, minha princesinha, Ivy. Essa aí sim, zerou meu jogo e me fez enxergar a vida de outra forma. Obrigado por ter me dado um novo sentido para viver, princesa. Te amo!

