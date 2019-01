IZJAVA KOJA ĆE RAZBESNETI NAVIJAČE REALA! Morata: Još kao dete sanjao sam da igram za Atletiko!

🔴⚪🔴 ¡#BienvenidoMorata! Acuerdo con el @ChelseaFC para la cesión de @AlvaroMorata por lo que resta de temporada y una campaña más. - 🔴⚪🔴 #WelcomeMorata! Agreement with @ChelseaFC over the loan of @AlvaroMorata for the remainder of the current season and the next one. - 🔴⚪🔴 #BienvenueMorata! Accord avec @ChelseaFC pour le prêt d’@AlvaroMorata pour le reste de la saison et la suivante. #AúpaAtleti #Atleti #Atlético #AtléticoDeMadrid #Morata

A post shared by Atlético de Madrid (@atleticodemadrid) on Jan 28, 2019 at 7:34am PST