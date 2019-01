MILIJAŠ KAO MOTIVACIJA Hajdin: On se na pripremama bori kao da je Liga šampiona u pitanju

Defanzivac rođen 1994. godine, koji podjednako dobro pokriva obe strane, odigrao je po poluvreme i u Pafosu, i u prvom testu u Antaliji. U trijumfu nad kiparskim Akritasom (8:1) postigao je peti pogodak, dok je u Turskoj doveo Crvenu zvezdu u vođstvo protiv nemačkog Nordhauzena koji je savladan sa 2:0.

- Utakmica je prošla sasvim korektno, u prvom poluvremenu imali smo dosta šansi, često sam probijao i išao napred. U tom trećem minutu lepo sam ispratio akciju i zatresao mrežu. Posle smo sve vreme napadali, oni su imali jednu ozbiljnu šansu kada se nisam sporazumeo sa Borjanom, ali nismo bili kažnjeni. U drugom poluvremenu je igralo drugih 11 igrača, obavili smo posao svi maksimalno koliko je moguće pored prisutnog umora. Golman Popović se baš istakao u drugom delu, sjajno je branio - rekao je Hajdin.

Zanimljivo da se sa obe noge služi gotovo identično, pa je sada najčešće desni bek, iako je prethodno češće pokrivao levu stranu odbrane.

- Iskreno, više mi je ranije odgovaralo da igram levog beka, sada sam spletom okolnosti više desno, jer je Žule Stojković na štoperu i odlično pokriva i tu poziciju. Bilo mi je na početku malo čudno na desnoj strani, ali isto igram sa obe noge, vremenom sam se navikao i sada mi je svejedno da li sam levi bek ili desni.

Hajdin je otkrio i malu uvertiru pred vodeći pogodak u prvom od pet kontrolnih mečeva u Turskoj.

- Na zagrevanju sam šutnuo dva puta levom nogom tik pored prečke i desnom jednom isto, pa se Marin našalio: „Šta je, Hajdin, ne možeš ni levom ni desnom“. Rekao sam mu da ne znam šta se dešava i da mi je malo palo samopouzdanje, pa smo se smejali. Bodrio me je i onda sam kada je Ben pao očekivao penal, ali nisam stao ni u jednom trenutku, nastavio sam, ispratio akciju, u pravom momentu "otvorio" nogu i pogodio dalji ugao. Lep je osećaj postići gol.

Tihi defanzivac je istakao i ko ga je posebno oduševio igrom i pristupom.

- Oduševio me je Nenad Milijaš. Sa toliko godina stalno je uklizavao protiv Nordhauzena, nisam još to video od njega. Bori se kao da ima 20 godina, meni je to, iskreno, velika motivacija kada njega vidim takvog. Klinci u Srbiji nemaju motivaciju kao tinejdžeri i onda vidiš jednog Nenada Milijaša koji je napravio strašnu karijeru, vratio se u Zvezdu i hoće da odigra još jednu sezonu, a na pripremama se bori kao da je Liga šampiona u pitanju.

Prvi deo zimskih priprema je iza crveno-belih, dolazak u Antaliju doneo je i lepši period za fudbalere, jer ih čekaju još četiri utakmice.

- Osećamo se malo teško svi. Došli smo prvo sa kiparskih 15 stepeni u Beograd na nula stepeni, radili smo na drugačijim terenima, malo smo i upaljeni, ali smo svesni da je to sve sastavni deo priprema. Sada idu utakmice što je nama igračima najlepši deo, jer najviše volimo da igramo i da se takmičimo. Dolaze i ozbiljniji rivali, prvo Austrija iz Beča u sredu, te Rabotnički, Ludogorec i Maribor koji su bili učesnici Lige šampiona. Znamo da ćemo da se „kidamo“ za pobede, za golove, asistencije, odbrane i onda posle meča imamo lakši trening i radimo na detaljima. Mislim da će nam proleteti ovi dani do kraja priprema - završio je Hajdin.

kurir.rs / kurir sport

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir