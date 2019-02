NIŠLIJE SRUŠILE PRVAKA SLOVAČKE: Radnički slavio u pripremnom meču u Beleku, Lalatović zadovoljan

Izabranici Nenada Lalatovića su u kontrolnom meču savladali Spartak iz Trnave rezultatom 2:1. Niški tim je odigrao odličan meč i pogocima Đorđa Crnomarkovića u 77. i riote nome u 85. minutu zasluženo trijumfovao protiv prvaka Slovačke i ovosezonskog učesnika grupne faze Lige Evrope .

Radnički je u susretu koji se igrao na evropskom nivou pružio zrelu partiju i u svim elementima fudbala nadigrao ekipu koja je jesenas osvojila sedam bodova u Ligi Evrope i pobedila timove kao što su Fenerbahče i Anderleht.

Šef stručnog štaba Radničkog Nenad Lalatović je Spartaku suprotstavio sledeći sastav: Ristić, Todorovski, Pankov, Crnomarkovicć, Đorđević, Bondarenko, Drinčić, Ranđelović, Kojašević, Petar Petrović, Grbić i Haskić. U drugom poluvremenu su sa klupe usli Stojanović, Noma i Nikodijević.

Prvi trener Nišlija bio je veoma zadovoljan nakon meča.

- Radnički nadigrao ekipu koja je igrala grupnu fazu Loge Evrope i tamo pobedila Fenerbahče i Anderleht. Dominirali smo tokom svih 90 minuta, a oni su, kao i mi, igrali u najjačem sastavu. Raduje pristup i odnos mojih igrača. Za nas je ova utakmica bila kao takmičarska. Tražio sam da mi pokažu koliko možemo i pokazali su da su sa pravom drugi u Superligi i da ovaj tim može da napravi još puno dobrih stvari. Smatram da niko nema pravo da potcenjuje Radnički i moje igrače. Naši rezultati nisu slučajnost iu mi to pokazujemo iz utakmice u utakmicu. Ovu pobedu poklanjamo našim navijačima, znam da prate svaki naš meč na pripremama, ovo je pobeda za njih i grad Niš. Pokazali smo da se u NIšu igra dobar fudbal i da je Radnički na pravom putu da u evropskim kvalifikacijama sledeće godine dogura daleko. No, pre Evope mi imamo jedan zadatak, a to je osvajanje prvog trofeja u istoriji kluba. Imamo odličnu ekipu i agilno rukovodstvo na čelu sa Ivicom Tončevom, tako da možemo biti optimisti po tom pitanju- rekao je Nenad Lalatović.

Radnički je odigrao i meč protiv mladog tima Krasnodara i remizirao bez golova, a Lalatović je na tom susretu ukazao šansu mladim fudbalerima i onima sa malom minutažom.

Za Radnički su protiv ruskog tima nastupali: Bulajić, Ćirković, Marko Petrović, Aleksa Jovanović, Marko Živković, Noma, Aleksandar Kostić, Petar Ristić, Petar Krstić, Aleksandar Jovanović i Nikodijević. U drugom poluvremenu ušao je golman Kojić, a u 20. minutu povredio se Aleksandar Kostić, pa su Nišlije igrale sa igračem manje do kraja utakmice .

- Imali smo hedikep da se Kostić povredi, pa smo igrali sa igračem manje jer nisam želeo da umaram ostalem igrače pred meč sa Tranvom. Krasnodar ima najboolji mladi tim u Rusiji i zadovoljan sa kako smo igrali protiv njih. U svakom slučaju, iza nas je odličan dan ovde u Beleku, koji nam je pokazao da smo na pravom putu da 16. februar i meč sa Čukaričkim dočekamo u top formi- istakao je Lalatović.

