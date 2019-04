MILOJEVIĆ ODUŠEVLJEN POSLE PROLETERA: Praznik fudbala! MILIJAŠ OBELEŽIO JUBILEJ: Kad bi me neko stigao... (VIDEO)

- U prvom poluvremenu je Proleter jako dobro stajao, imali smo inicijativu, ali ne i mnogo udaraca na gol, sve dok Boaći nije postigao pogodak. U drugom poluvremenu smo nastavili sa inicijativom, iako smo igrali u ritmu sreda-nedelja. Tu je do izražaja došao veći fond igrača koji imamo i mogli smo da ubacimo sveže adute - rekao je Milojević i pohvalio večerašnjeg protivnika:

- Čestitam Proleteru na izuzetnom uspehu, vidi se pečat trenera Dragana Radojičića. Dosta igrača je ostavilo sjajan utisak, sviđa mi se Proleter kao ekipa i vidimo se u Novom Sadu u plej-ofu.

Trener Zvezde osvrnuo se i na pogodak Marka Marina, koji je pravom majstorijom zatresao mrežu za 2:0.

- Publika voli igrače kao što je Marin i zbog takvih fudbalera dolazi na stadion. Lep gol je postigao i meni je kao treneru, naravno, drago zbog toga. Bio je to šlag na tortu za večerašnji meč. Naši verni navijači su još jednom napravili izuzetan ambijent. Imali smo vetar u leđa svih 90 minuta, baš je bio praznik fudbala.

Crveno-beli se kao lideri okreću plej-ofu sa 42 boda, četiri više od niškog Radničkog.

- Sledi nam još sedam kola u prvenstvu plus Kup, ušli smo u ciljnu ravninu. Imamo nedelju ispred nas da se spremimo za Radnički, jako dobru, kvalitetnu ekipu koja je odlično vođena. Mislim da će biti pravi derbi sledeće subote na našem stadionu. Treba da se odmorimo i spremimo za taj susret. Podelom je smanjena razlika i sada je još 21 bod u opticaj. Biće dosta dobrih utakmica, svaka je bitna, naravno, i ova sa Nišlijama - zaključio je Milojević.

Ulaskom u igru u 83. minutu, Nenad Milijaš je upisao 250. zvaničnu utakmicu u dresu Crvene zvezde, pa će duel 30. kola Superlige na stadionu "Rajko Mitić" biti upamćen po pobedi (4:0) i jubileju kapitena.

- Pobeda mi je ulepšala jubilej. Nije bilo lako, iako rezultat govori drugačije. Kraj je i koliko god se trudili da budemo u fokusu, glava nam je bila u narednim izazovima, pa možda nismo bili na nivou kao do sad. Slede dve nedelje tokom kojih se sve lomi. Čestitao bih protivniku koji je odigrao veoma dobru debitantsku sezonu - rekao je Milijaš.



Impresivna brojka samo je ukrasila sjajne zajedničke godine Crvene zvezde i njenog kapitena.



- Voleo bih da neko ponovi ovaj rekord, jer bi to značilo da će provesti lepo vreme u Zvezdi. Hvala svim igračima sa kojima sam igrao u crveno-belom dresu. Emocije su veoma jake, niko dugo nije postigao slično. Rano ljudi odlaze, a novac je glavni faktor. Zato je ovo uspeh kojim retko ko može da se pohvali. Bilo je mnogo prelepih momenata, ali je teško izdvojiti posebnu utakmicu. Pamtiće se svaka pobeda, svi evropski dueli, večiti derbiji...



Sezona u kojoj je iskusni fudbalski arhiekta stigao do 250 utakmice u Zvezdinom dresu mogla bi da bude dodatno ulepšana sa dva trofeja.



- Sa Zvezdom uvek očekujem uspehe. Dosta je teških utakmica, nekad se želje nisu ostvarile, dok nam je ove godine sve išlo po planu. Cilj nam je dupla kruna, na pravom smo putu i imamo kvalitet, ali nismo još osvojili ni jedan trofej. Daćemo sve od sebe da dođemo do tog cilja - izjavio je Milijaš.

