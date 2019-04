DAN KADA SU CRVENO-BELI POKORILI MINHEN: Kako je pre skoro 30 godina Zvezda UĆUTKALA celu Nemačku i došla do najvećeg uspeha u istoriji kluba! (VIDEO)

U prvoj utakmici polufinala Kupa evropskih šampiona, 10. aprila pre 28 godina, gostovali smo u Minhenu slavnom Bajernu.



Ostalo je zabeleženo da je tadašnji direktor Crvene zvezde Dragan Džajić pred polazak u Nemačku najavio istorijsku pobedu crveno-belih.



Nije tako delovalo nakon 23. minuta, kada su Bavarci poveli golom Volfarta. Međutim, iako nije dobro počelo po izabranike Ljupka Petrovića, naši šampioni pokazali su kakva su „mašinerija“ postali!



Sve se promenilo u 45. minutu nakon munjevite, jedne od najbržih kontri u istoriji fudbala. Čuvenu akciju započeo je Radinović, išla je potom preko Belodedić i Prosinečkog, lopta je došla do Binića koji je pripremio egzekuciju za Darka Pančeva - 1:1! Sve to u svega nekoliko sekundi. Neverica u Minhenu i oduševljenje širom Srbije.



Još veće slavlje navijača Crvene zvezde kako na stadionu u Mihnenu, tako i širom sveta, usledilo je u 70. minutu utakmice. Bila je to još jedna munjevita kontra - Pančev je proigrao Savićevića koji je bio nezaustavljiv u svom jurišu na gol Bajerna. Usledila je maestralna realizacija Genija i pogodak za trijumf našeg tima, odnosno za konačnih 2:1.



Istorijska utakmica dobila je nastavak u beogradskom revanšu kada je 24. aprila 1991. odigran antologijski susret za plasman u finale Kupa šampiona.



Do podsećanja na taj duel, pogledajte kako je to sve izgledalo u Minhenu 10. aprila pre 28 godina:

