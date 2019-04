STOJKOVIĆ PRED RADNIČKI: Pokazali smo da znamo da se nosimo sa pritiskom (VIDEO)

"Treniramo i pripremamo se za ovu utakmicu naporno, kao što smo to radili i za svaku drugu do sada. Mnogo puta smo tokom sezone pokazali da znamo da se nosimo sa pritiskom i sa gustim rasporedom. Naravno, sada svi pričaju o utakmici sa Radničkim, dodeljuju joj epitet odlučujuće, glavana je tema svuda, ali mi ne obraćamo mnogo pažnje na to. Fokusirani smo na rad, koncentrišemo se kako bismo bili što spremniji za meč, jer znamo da nas ne čeka lak posao", rekao je Stojković za sajt kluba.

Zvezda će u subotu igrati protiv Radničkog u prvom kolu plej-ofa Super lige Srbije.

"Radnički je sa razlogom drugoplasiran, ima dobar tim i beleži odlične rezultate tokom cele sezone. Zato verujem da nas čeka prava borba na terenu i da će svi ljubitelji fudbala uživati u lepoj predstavi", kazao je Stojković.

Četvrti put od kada se Super liga Srbije igra po ovom sistemu takmičenja, Crvena zvezda zauzima prvo mesto na startu plej-ofa.

"To pokazuje kontinuitet odličnog rada u našem klubu. I ova ekipa ima sjajne rezultate iza sebe i sada treba tako da nastavimo. Imamo prednost u odnosu na Radnički, ali je ipak vrlo važno kako ćemo startovati protiv glavnog konkurenta za titulu. Mnogo puta smo isticali tokom sezone da se borimo za duplu krunu. Sada smo ušli u ciljnu ravninu, ovde nema prostora za greške, tako da dajemo sve od sebe da se pokažemo u što boljem svetlu na svakoj utakmici do kraja sezone", naveo je desni bek Zvezde.

Fudbaleri su pozvali navijače na utakmicu transparentom koji su sami ispisali.

"Mnogo puta smo isticali koliko nam znači naš 12. igrač na tribinama, pa smo rešili da ovog puta to na delu i pokažemo. Neopisivu snagu nam daje pesma naših navijača, koji su zaista najbolji na svetu. Pesma ne prestaje ni u jednom trenutku utakmice, to su aplauzi kada za svaki dobar potez, osećamo da zvezdaši cene svaki naš trud i napor koji ulažemo. Svi ste svedoci da na svakoj našoj utakmici imamo fenomenalne koreografije i neopisivu podršku. Zato smo sada mi napravili transparent i tako pozvali navijače da nas podrže i u subotu. Vrlo je važan trenutak, znači nam podrška, zato se vidimo u subotu na Marakani", rekao je Stojković.

Utakmica će se igrati u subotu od 18.00 na stadionu "Rajko Mitić".

