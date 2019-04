PREDSEDNIK FSS O ODNOSU SA SELEKTOROM KRSTAJIĆEM: Evo šta Slaviša Kokeza kaže o mešanju u izbor reprezentativaca!

Da li im neko sugeriše da zovu pojedine, a ne neke druge igrače?

- Darko Kovačević je sportski direktor, Marko Pantelić i Nenad Bjeković su potpredsednici saveza, naši su bivši proslavljeni fudbaleri i njih trojica su osobe koje razgovaraju sa svim selektorima, tako i sa Krstajićem, Đorovićem... – navodi predsednik FSS Slaviša Kokeza.

Mešate li se Vi? Utičete li Vi na Krstajića da nekog zove, ili ne zove?



- To je pitanje za Mladena Krstajića i druge selektore, nije za mene. Ali, to bi bilo van svake pameti...

Da li neko na Vas vrši pritisak da se neki igrači pozivaju, ili da se ne pozivaju u reprezentaciju?

- Bilo bi van svake pameti da predsednik FSS ili bilo ko sa strane može da utiče na selektora na to ko može da igra, a ko ne... Pročitao sam pre nekoliko dana izjavu našeg...

Upravo sam hteo da vas pitam: izjava golmana Vladimira Stojkovića svodila se na to da on zna da u njegovo nepozivanje nisu umešani Krstajić i Kokeza, nego da je to viša sila?

- Selektoru se ne mešam u izbor igrača pa tako da o tome da li je Vladimir Stojković pozvan u reprezentaciju i da li će da bude pozivan, jedina adresa i osoba koja može da odlučuje o tome - jeste: Mladen Krstajić. Na mene lično, a apsolutno sam siguran ni na selektora Mladena Krstajića niko nikad nije vršio apsolutno nikakav pritisak, niti nam sa bilo kog igrača rekao da treba ili ne treba da se poziva. Ne znam ko bi trebalo da bude ta osoba da može da meni ili selektoru kaže koga da zovemo ili da ga ne zovemo... Odgovorno tvrdim da jedina osoba koja odlučuje o tome ko se poziva u reprezentaciju – jeste Mladen Krstajić koji se o tome sigurno konsultuje sa sportskim direktorom Darkom Kovačevićem, Markom Pantelićem i Nenadom Bjekovićem. Kad dođe do različitih mišljenja, prevagne ono što misli selektor.

