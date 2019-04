ISTORIJA SE PONAVLJA: Novi Piksi iz Doljevca, koji marljivo čeka svoju šansu u crveno belom taboru, ima interesantnu sportsku priču!

1 / 3 Foto: Ilija Stojančić privatna arhiva

A upravo u ovom poslednje navedenom sportu, Doljevac i okolina imaće prilike da se u budućnosti diče novim virtuozom srpskog fudbala koji posle decenije stasavanja na Čairu, kraj Nišave, svoj fudbalski put krči u dresu beogradskih crveno – belih.

Ilija Stojančić rođen 15.03.2001. iz Čapljinca u opštini Doljevac, trenutno igra u filijali Crvene Zvezde, Grafičaru, mirno i strpljivo čeka svoju šansu u dresu najvećeg srpskog kluba, sa kojim poslednjih dana prethodne godine potpisao ugovor do 2022. Inače, Stojančić je reprezentitativac Srbije do 17 godina.

Kada je uplovio u fudbalske vode na popularnom niškom ''Bubnju'' u tadašnjim mlađim selekcijama Car Konstantina sem generacije 94/95 nije bilo mlađih.

Već sa 12 godina o njemu ispredaju priče da je Nišava rodila novog Piksija, a njegov raskošni talenat te 2016. nije promakao ni Milanu Rastavcu te je tada 15-godišnjeg Stojančića učinio najmlađim prvotimcem Radničkog iz Niša. I na kraju, kao kruna desetogodišnjeg treniranja na Čairu, dolazi poziv Ranka Stojića i Crvene zvezde koji Ilija nije odbio.

Kako objašnjava Ilija komparacije sa Piksijem mu prijaju, pre svega što igraju na istoj poziciji, a pored toga mlađani zvezdaš otkriva da ima i nadimak ''Atomski mrav'' koji je zaradio za vreme seniorskog staža na Čairu.

U jednom intervjuu za ''Dobričke internet novine'' Ilija je otkrio neke detalje iz svoje karijere, i upoznao javnost sa sobom. Mi prenosimo najinteresantniji deo intervjua:

Nedavno si sa Crveno-belima potpisao profesionalni ugovor do 2022. godine. Šta su ti prvi planovi za seniorski tim?

IS: U fudbalu ne možeš da praviš planove. Možeš samo svojom igrom i trudom da zaslužiš mesto u timu. Time se vodim od svojih prvih fudbalskih koraka. Svakako bih najviše voleo da što pre zabeležim svoje prve minute u prvom timu i tako ostvarim svoj dečački san. Ali, kao što rekoh, ne planiram, već vredno treniram i čekam svoju šansu.

Imajući u vidu da si iz jedne male sredine, koliko je teško breme „Zvezdinog klinca iz Doljevca“ ?

IS: Mala sredina te uči da ostaneš skroman i budeš vredan. Ali i da se ne zadovoljavaš time što ona nudi, već da postavljaš veće ciljeve i da težiš ka tome. Uostalom, iz malih sredina potekli su najveći Zvezdini igrači, tako da se nadam da ću i ja ispričati jednog dana svoju priču.

Pre tebe je još jedan igrač iz Doljevca oblačio crveno-beli dres, a to je Nikola Stojiljković. Kako vidiš činjenicu da Doljevac u nekoliko poslednjih godina daje uspešne sportiste ( Vasilije Micić, Sava Ranđelović, Nikola Stojiljković) U čemu je tajna?

IS: Da se vratim onda na prethodno pitanje. Tajna je upravo u maloj sredini koja te nauči da vredno treniraš i gradiš svoj put. I da onda, kada u toj sredini dostigneš maksimum, kreneš dalje. Tamo gde najbolji iz svih sredina postaju veliki. A Doljevac jeste poseban, ne samo zbog fudbalera, već zbog šampiona iz svih sportskih disciplina.

Saigrač iz sadašnje generacije koji će biti svetska zvezda i zašto?

IS: Ako baš moram da se odlučim i nekoga izdvojim neka to bude Aleksa Terzić. To je igrač koji pametno koristi sve svoje šanse, i mislim da je napravio veliki korak u svojoj karijeri. Otišao je u Fiorentinu, i siguran sam da će odatle od njega samo dobre vesti da dolaze.

Kome ćeš pokloniti dres sa debija u Zvezdi?

IS: Majci, naravno. Ona je verovala u mene, bila tu i kada je bilo dobro i kada je bilo manje dobro. Od samog početka bila je ne samo vetar u leđa već sve što majka treba da bude detetu kada ono ostvaruje svoj san. Taj dres predstavljaće našu zajedničku pobedu.

Treba napomenuti da je ovaj 18-godišnjak igrao i u omladinskoj Ligi Šampiona, gde je uz navedenog Terzića i Dejana Joveljića bio jedan od glavnih šrafova u ekipi. Ovog stamenog i veštog ofanzivnog vezistu, očekuje prema procenama fudbalskih stručnjaka blistava karijera, a na njemu je da opravda epitet novog ''Piksija''.

Foto: Ilija Stojančić privatna arhiva

