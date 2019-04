TUROBNO U HUMSKOJ: Evo kako je Savo Milošević najavio predstojeći meč Partizana sa Čukaričkim (VIDEO)

"Za nas, nažalost, neće biti lakih utakmica do kraja. Ako budemo spremni, moći ćemo da reagujemo. Situacija je takva da neke stvari ne mogu tako brzo da se menjaju. Ekipa se polako budi. Nekoliko dobrih rezultata bi pomoglo u celom tom procesu", rekao je Milošević na konferenciji za novinare.

Partizan će se sutra od 19.00 sastati sa Čukaričkim na početku plej-ofa Super lige.

Igraće se pred praznim tribinama, a Milošević je takvu situaciju nazvao "turobnom".

"Turobno je igrati pred praznim stadionom. Doživeo sam to par puta, to je nefudbalski ambijent koji niko ne voli i koji nikome ne prija. To često zna da utiče na igrače. Svaki put ćemo platiti cenu ako budemo pravili ovakve ekscese. Konstatno ponavljanje toga ne vodi ničemu. Čuo sam komentare da je možda i bolje. Zadatak je da vratimo publiku na stadione jer je bez nje sve to besmisleno, ali oni se neće vratiti dok to ne zaslužimo", kazao je Milošević.

Partizan ima veoma male šanse za prvo mesto, a u subotu će Crvena zvezda i Radnički igrati važnu medjusobnu utakmicu u borbi za titulu šampiona Srbije.

"Ne želim da gledam u nazad, za detaljnu analizu služi jun i pauza. Ne želim opravdanja, ali ta činjenica je poražavajuća. Može da se desi loša sezona, ali moramo da izvučemo pouke da se to ne bi ponovilo", naveo je Milošević.

Kako je rekao, ekipa je imala vremena da radi na nekim stvarima kada je u pitanju igra i psihološki faktor.

"Mi smo na novom početku i sve što je bilo do sada moramo da stavimo iza sebe i da se koncentrišemo na plej-of, koji je mini liga sama po sebi. Dobra je stvar, jer možemo da ostavimo po strani ono što je bilo. Imamo razlog zašta da se borimo i motiv da probamo sezonu da završimo na najbolji mogući način", rekao je Milošević.

Dve ekipe su se sastale u pretposlednjem kolu regularnog dela prvenstva, i tada je Partizan pobedio sa 3:2 u uzbudljivoj utakmici.

Milošević je naveo da je prošli duel pokazao da Partizanu neće biti lako protiv Čukaričkog.

"Nastojim da to prenesem i igračima, da nas čeka veoma teška utakmica. Bilo je mnogo dobrih stvari u prošloj, ali ima i onih u kojima možemo mnogo bolje. Moraćemo da imamo koncentraciju tokom 90 minuta ako želimo da pobedimo. Ako ne budemo bili motivisani, veoma teško možemo da dođemo do povoljnog rezultata", dodao je on.

Po njegovim rečima, igrači Partizana moraju da shvate da prednost domaćeg terena računa svaka ekipa na svetu i da moraju svakome da pokažu da je Čukarički došao na njihov teren.

Partizan će protiv Čukaričkog moći da računa na oporavljene bekove, obojicu Nemanja Miletića, dok je Svetozar Marković blizu povratka u tim.

(Beta, Foto: Starsport)

Kurir