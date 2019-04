VOLIM DA SAM IBRAHIMOVIĆ NA SREDINI TERENA: Legendarni Kapelo uporedio Sergeja za Zlatanom!

Reprezentativac Srbije Sergej Milinković -Savić govorio je za striming servis "Dazn" o predstojećem meču kao i mnogim drugim stvarima vezanim za njegovu igru.

Proslavljeni italijanski stručnjak Fabio Kapelo rekao je nedavno kako je Sergej "Ibrahimović sredine terena".

"Dopada mi se Ibrahimović, i kao igrač i kao osoba. Sviđa mi se i ta definicija i to mnogo, možda smo slične građe i tehnike, ali i u skoku", kaže Sergej, koji je dodao i to da on ne koristi tekvondo poteze kao Zlatan, ali da je recimo iz košarke pozajmio odraz, koji mu mnogo pomaže u skok igri.

Sergej je takođe dodao da će on i saigrači učiniti sve da se domognu pozicije koja ih vodi u Ligu šampiona.

"Na dve utakmice posle pobede nad Interom, nismo igrali kako smo želeli protiv SPAL-a i Sasuola, ali daćemo sve od sebe da budemo četvrti. Prošle gosine osvojili smo Superkup. Ove sezone ne smemo sebi da dozvolimo da čekamo poslednju šansu da uradimo nešto", dodao je Milinković-Savić.

Otkrio je i da je letos znao da će ostati u Laciju iako je bilo mnogo govora o odlasku.

"Čitao sam sve što je izlazilo o meni, ali već tada sam znao da ću ostati u laciju i fokusirao sam se na sezonu. Sada sam usmerio pažnju na Kup Italije i finiš prvenstva, da ostvarim sa Lacijom nešto što čekamo godinama unazad", poručio je srpski fudbaler.

Foto: Profimedia, AP

