VERA JE NAJVAŽNIJA U FUDBALU: Solskjer zna kako da Mančester junajted napravi čudo na Nou kampu

Trener Mančester junajteda Ole Gunar Solskjer rekao je danas da je u fudbalu najbitnija vera, kao i da njegov tim vođen nedavnim rezultatima veruje da može do preokreta nad Barselonom i plasmana u polufinale Lige šampiona.

"Vera je jedna od najbitnijih stvari u fudbalu. Ceo svet ima talenat, ali mi smo videli protiv Pari Sen Žermena da možemo da načinimo preokret posle poraza od 2:0, i to protiv jednog od najboljih timova na svetu. Barselona je jedan od najboljih timova na svetu u poslednjih 10 godina, što znači da ćemo morati da uradimo mnogo da dodjemo do preokreta, ali mi smo već pokazali da to možemo da uradimo", rekao je Solskjer.

Mančester junajted je prošle srede na stadionu Old Traford izgubio od Barselone s 0:1 u prvoj utakmici četvrtfinala Lige šampiona, a u utorak ih u Kataloniji očekuje revanš.

Ekipa Ole Gunara Solskjera uspela je da preokrene u osmini finala protiv PSŽ-a, kada su na svom terenu izgubili sa 0:2, ali su u revanšu u Parizu slavili sa 3:1.

"To što se dogodilo u Parizu će nam svakako pomoći u utakmici protiv Barselone, međutim, igrati protiv Barselone na Kamp nou nije baš najsrećniji zadatak... Verujemo ipak da možemo da okrenemo stvari u našu korist, a nedavni rezultati idu nam u prilog", rekao je Solskjer.

On je kazao da njegov tim u prvom meču nije uspeo da uspostavi terensku kontrolu nad utakmicom, iako je u nekim trenucima imao veći posed lopte, kao i da je to jedna od stvari koja mora da bude bolje u sutrašnjem duelu.

Revanš utakmica između Barselone i Mančester junajteda igraće se sutra od 21.00 na stadionu Kamp nou.

(Beta, Foto: AP)

Kurir