NEUREDNA BRADA, DUGA KOSA, ZAPUŠTEN... Muž Ane Ivanović POTPUNO NEPREPOZNATLJIV! Bastijan Švajnštajger više NE LIČI NA SEBE! (VIDEO)

Meine Testfahrt mit @kettler.bike im Rahmen meiner neuen Partnerschaft mit Kettler-Alu-Rad. Fahrrad fahren ist eine gute Möglichkeit sich gesund zu bewegen. Weitere Filme folgen auf @kettler.bike My test ride with @kettler.bike regarding my new partnership with Kettler-Alu- Rad. #fahrrad #ebike #cycling #Werbung

A post shared by Bastian Schweinsteiger (@bastianschweinsteiger) on Apr 14, 2019 at 8:00am PDT