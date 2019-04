PRVO DOMAĆE PRVENSTVO, PA ONDA LIGA ŠAMPIONA: Klop: Moramo da mislimo na Kardif, a zatim na Barselonu

Liverpul je sinoć na gostovanju pobedio Porto sa 4:1 i ukupnim rezultatom 6:1 plasirao se u polufinale Lige šampiona. Prva utakmica protiv Barselone na programu je 30. aprila, ali pre toga Liverpul će u nedelju igrati protiv Kardifa, a u narednom kolu protiv Hadersfilda.

Liverpul je prvi na tabeli sa dva boda više, ali i utakmicom više od Mančester sitija.

"Plasirali smo se u polufinale, protiv Kardifa igramo u nedelju i na to mislim. Samo ću na to misliti kada se probudim ujutro, a ne kako ćemo igrati protiv Barselone. Imamo vremena za to. Radujem se tome i to je briljantno, ali ne sada", rekao je Klop, preneli su britanski mediji. ; Nemački trener naveo je da očekuje napetu utakmicu prtiv Kardifa, koji se bori za opstanak i da ekipa mora da obavi svoj posao.

Klop je rekao da je ponosan na igrače, da su postigli sjajan rezultat i da je utakmica sa Barselonom dobra vest.

"Protiv Porta smo morali da se branimo i to nije bio problem. Momci su to uradili, a velika razlika u odnosu na prošle utakmice je to što nas to nije koštalo samopouzdanja i ako to moramo da uradimo, onda i možemo. Nemamo problem ni kada smo pod pritiskom. Moraš da se braniš, a posle toga smo napravili šanse i iskoristili ih", dodao je on.

"Mislim da ukupni rezultat ne prikazuje pravo stanje utakmica sa Portom. U prvoj smo bili bolji, dominirali i igrali zaista dobar fudbal. U revanšu je bilo drugačije. Bili su direktni, a kada takva publika podržava ekipu... Bila je dobra fudbalska atmosfera, to su iskoristili i bilo je teško nositi se s tim. Trebao im je rani gol, ali nisu ga postigli, onda je intezitet pomalo pao i bili smo u igri. Nije baš da smo zaboravili kako da igramo fudbal. Bili smo jaki u teškoj utakmici i srećan sam. Važno je da prodješ dalje", rekao je Klop.

