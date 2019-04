PRESREĆAN: Dušan Jovančić produžio ugovor sa Crvenom zvezdom

Vezni fudbaler Crvene zvezde produžio je danas ugovor s klubom do 2021. godine s opcijom produžetka saradnje na još godinu dana.

"Presrećan sam što sam dobio novi ugovor u Crvenoj zvezdi i što sam ga zaslužio igrama na terenu. Zahvalio bih se svima u klubu na produžetku saradnje, podršci i novom vetru u ledja. Dodatno sam uvideo koliko veruju u mene i to će mi pomoći da budem još bolji", rekao je Jovančić za klupski sajt.

Produžetak saradnje overio je u društvu predsednika kluba Svetozara Mijailovića i sportskog direktora Mitra Mrkele.

On je kazao da mu je "proletelo vreme" od dolaska u klub prošlog leta.

"Nije prošlo još punih godinu dana, ali je stvarno prelepih nekoliko meseci iza nas. Nisam očekivao da će biti baš ovako dobro, i za klub i za mene, i stvarno sam prezadovoljan. Nadam se da ćemo nastaviti sa uspesima", kazao je on.

Jovančić se tako pridružio saigračima, Vujadinu Saviću, Filipu Stojkoviću, Milanu Pavkovu, Branku Jovičiću, Marku Gobeljiću, Milanu Borjanu, Dejanu Joveljiću, Milanu Rodiću i Marku Marinu, koji su pre njega takođe produžili ugovore.

"To je jako važno jer igrači dobijaju i na sigurnosti, a pokazuje se i ozbiljnost na svim nivoima. Ne može da se menja ekipa u kratkom periodu i da se očekuju uspesi. Sada se zadržava tim koji je pokazao da može mnogo i mislim da je to jedini put do uspeha".

Fudbaleri šampiona Srbije ulaze u samu završnicu sezone na oba fronta, u Super ligi i Kupu Srbije.

"Sledi nam prvo gostovanje Čukaričkom, jako teška utakmica nas čeka u subotu, oni se bore za Evropu, a mi se pripremamo kao i za sve prethodne duele. Idemo na pobedu i probaćemo da nastavimo odličan niz u prvenstvu. Što se tiče Kupa, dobar deo posla uradili smo kod kuće protiv Mladosti, ali ne smemo da se opustimo pred revanš u Lučanima i sigurno ćemo mu prići maksimalno oprezno, i nadam se da ćemo se plasirati u finale", rekao je Jovančić.

