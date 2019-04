VLADIMIR JUGOVIĆ OTKRIO KO SE KRIJE IZA VELIKOG USPEHA AJAKSA: Ovo je čovek koji je najzaslužniji za ČUDO momaka iz Amsterdama!

EVO KO SE KRIJE IZA AJAKSOVOG CUDA... Vladimir Jugovic za 'Stadionsku groznicu': „Sticajem okolnosti poznajem Henka Veldmata, koji od 2016. godine obavlja ulogu šefa skauting službe u Ajaksu. To je čovek koji je otkrio Luisa Suareza i koji je doveo Tadića i Kostića u Groningen. Nije imao neku zapaženu igračku karijeru (Go Ahed, Kambur, Vendam) ali očigledno se razume u fudbal i ima njuh za dobrog igrača. Henk je imao veliki uticaj na stvaranje ove ekipe i pripadaju mu ogromne zasluge što je Ajaks apsolutni evropski hit. Šta mislite, čija je bila ideja da se dovede Tadić? Znao je da će Duća svojim iskustvom da napravi balans i da će se idealno uklopiti sa plejadom ultra-talentovanih momaka“. Jugović se nije pokazao kao dobar prognozer, jer je u nedavnoj izjavi za italijanski list ’Korijere dela Sera’ rekao da je kucnuo čas da Masimilijano Alegri osvoji Ligu šampiona. „Morate da me razumete, ja pričam i razmišljam kao navijač Juventusa. Ali Ajaks je još jednom pokazao da predstavlja osveženje za evropski fudbal. Odavno nisam video mlađi, a uigraniji tim. Svi ovi momci će u narednih 10 godina imati bitnu ulogu na najvećoj sceni. Juve je obavio dobar posao u prvoj utakmici jer je zatvorio sve puteve ka Tadiću. Jasno je da Ten Hag insistira na tome da lopta što pre dođe do našeg fudbalera i da on svojim genijalnim potezima razigrava svoje mlađe saigrače koji se ubacuju iz drugog plana. Ipak, u revanšu su do izražaja došle sve slabosti Juventusa. Naročito u drugom poluvremenu kada je na terenu postojao samo jedan tim. Nažalost, pogrešio sam. Ovo nije ’ta sezona’ za Juventus i Alegri će morati još malo da se strpi“.

