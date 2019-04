MILOŠEVIĆ PRED RADNIČKI: Biće promena u timu, ovo je drugačiji meč od onog iz Kupa

Trener fudbalera Partizana Savo Milošević pred meč drugog kola plej-ofa Superlige protiv Radničkog u Nišu rekao je da očekuje drugačiju utakmicu od one iz Kupa.

Partizan je pre tri dana u Humskoj slavio 1:0, a Milošević kaže da će jednako važno biti osvojiti bodove protiv izabranika Nenada Lalatovića na Čairu.

Milošević je obećao da će biti dosta promena u timu.

"Ovaj ubitačan ritam se nastavlja, već smo se, nadam se navikli. Drugačija utakmica od one u Kupu, ali ne umanjuje njenu važnost. Što se tiče sastava, biće dosta promena u odnosu na Kup, ne mogu da kazem detalje. R. Miletić i Stojković imaju žute kartone, imamo problem i s potencijalnim kartonima. Sve to do sutra moramo da iskalkulišemo, moramo da izvedemo konkurentan sastav koji jmože da osvoji tri boda", rekao je Milošević na konfetenciji za medije u SC "Teleoptik".

On se osvrnuo i na izjavu trenera Nišlija Nenada Lalatovića da je Partizan navikao na tepih teren i da će mu iz tog razloga biti teže da igra u Nišu.

"Mogu delom da se složim, ali mislim da svaka ekipa voli da igra na tepihu. Ne mislim da je hteo da potceni svoju ekipu. Biće drugačiji uslovi, ali fudbal je takav i moramo da se adaptiramo na razne stvari. Domaći teren treba da predstavlja prednost, pa razumem njegovu želju", rekao je trener crno-belih i dodao da ima više primera u ligi da tereni ne zadovoljavaju nijedan kriterijum.

"Svi vole brz i lep fudbal, a to može samo na atraktivnom terenu", rekao je Milošević.



On je dodao da je svaka naredna utakmica prioritet i da će o derbiju s Crvenom zvezdom razmišljati posle Radničkog.

"Svaka sledeća utakmica je prioritet, a to je Radnički. U nekim stvarima moramo da gledamo dugoročno. Moramo da rasporedimo minutažu i moramo da rasteretimo ekipu", rekao je trene crno-belih.

Milošević se osvrnuo i na psihološki momenat u timu:.

"Izgleda bolje, a sada je bitno da ne pravimo korake unazad. Ne bih govorio da smo još izašli iz te psihološke krize, jos uvek je situacija komplikovana".

Trener Partizana rekao je da je očekivao veću podršku u Humskoj.

"Očekujem veliku podršku u Nišu, a očekivao sam više ljudi na našem stadionu. Opet, ponavljam, moramo da zaslužimo da se publika vrati na tribine", zaključio je Milošević.

Meč između Radničkog i Partizana igra se u nedelju od 18.30 na Čairu.

Kurir sport / Tanjug

