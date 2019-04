FUDBALERI PARTIZANA JEDNOGLASNI PRED VEČITI DERBI: Svaka utakmica je priča za sebe, ovo je odlična prilika da pokažemo ko smo zaista!

"Ovo je nova utakmica, neki novi derbi, novo dokazivanje i donosi nešto novo. Kako nama tako i njima. Mi smo u malo lošijoj situaciji i imamo borbu za treću poziciju i daćemo sve od sebe da dobro uđemo u utakmicu. Očekujem dobru utakmicu i dobru atmosferu, da ljudi u Srbiji vide dobru predstavu", rekao je Zđelar novinarima u SC "Teleoptik".

Crvena zvezda i Partizan ulaze u večiti derbi posle poraza od Ccukaričkog odnosno Radničkog iz Niša.

"Nije lako ni nama ni njima, iz poraza u derbi. Utakmica u Nišu se igrala pod čudnim okolnostima i mislim da nismo zaslužili da izgubimo. To je iza nas. Sada imamo novu utakmicu", rekao je on i objasnio da ne oseća pritisak.

"To je za mene lično jaka reč. Nemamo pritisak, izađemo i igramo utakmicu 90 minuta, a u petak je već novi dan. To je samo 90 minuta, kako god to video neko sa strane. To je samo fudbal. Ne idemo u rat, već da odigramo utakmicu i da pokažemo ko smo, da odigramo što je bolje moguće i da pobedimo", zaključio je Zđelar.

Njegov saigrač Djorđe Ivanović rekao je da njegova ekipa spremna za derbi.

"Derbi očekujemo u dosta dobrom raspoloženju. Uhvatili smo ritam, bez obzira kako smo prošli u Nisu. Spremni smo, očekujem pobedu", rekao je Ivanović.

Napadač crno-belih istako je da njegov tim zna da se nosi sa svim onim što derbi donosi.

"Sigurno da utakmica nosi veliki pritisak, ali mi znamo da se izborimo sa tim. Nadam se da ćemo trijumfovati", poručio je Ivanović.

Utakmica između Crvene zvezde i Partizana igra se u četvrtak od 19 sati na stadionu "Rajko Mitić".

Kurir sport/Beta

Foto: Starsport

