VLADAN MILOJEVIĆ PRED 160. VEČITI DERBI: Nije dovoljno samo srcem u derbiju, treba biti mudar i pametan (KURIR TV)

"Nadam se i želim da budemo bolji nego što smo bili u prethodnim utakmicama i videćemo u kolikoj meri ćemo u tome uspeti. Nije samo dovoljno igrati srcem, treba biti mudar i pametan", rekao je Milojević.

Zvezda će sutra od 19.00 na stadionu "Rajko Mitić" igrati protiv Partizana u trećem kolu plej-ofa Super lige Srbije.

"Ne znam šta bih mogao da dodam ili oduzmem. Veoma značajna i bitna utakmica sa svih aspekata, što se tiče takmičenja i prestiža. To je 'večiti' derbi, nikad nijedan nije mogao, niti će moći da se gleda samo sa aspekta bodova. To je sasvim posebna utakmica gde ima svega. Očekujem da igramo dobro, da se prikažemo u pravom svetlu i pokažemo reakciju posle poslednje utakmice na Banovom brdu", kazao je Milojević.

Ponovio je kao i mnogo puta do sada da nema favorita u derbiju, uz reči da se on i njegova ekipa trude da posao urade najbolje moguće, odnosno da se pobedi protivnik.

Njegova ekipa uoči "večitog" derbija ima četiri boda manje od drugoplasiranog Radničkog.

"Tenzija uvek postoji. Koliko se bavim fudbalom, ne znam da li je prošao jedan dan da nije bilo tenzije i pritiska. On postoji. Stvari su takve kakve su. Koncentrišemo se na narednu utakmicu. Trudićemo se da uradimo ono što je do nas, a to je prvo utakmica sa Partizanom, da damo sve od sebe", rekao je Milojević.

Zvezda će igrati bez Ričmonda Boaćija.

"Ričmond Boaći neće biti spreman, nismo uspeli da mu saniramo povredu. Mislili smo da je mnogo manjeg obima nego što jeste. Ostali će konkurisati za sastav. Planiram tim, radim sa tim igračima, znam mnoge stvari koje drugi ljudi ne znaju. To je najboljih 11 u tom trenutku kada biram. Zato sam ja trener i zato je moja odgovornost najveća", naveo je trener crveno-belih.

Istakao je da je veoma samokritičan, a da je fraza "raspad sistema koju je rekao posle poraza od Čukaričkog bila žargonska.

"To je bilo pod znacima navoda, žargonski. Mnogo toga nije funkcionisalo kako smo želeli. Uvek ću igračima, da li pobedili ili izgubili, dati analizu. Od njih tražim egzaktne stvari, ono što smo se dogovorili da radimo i šta treba da radimo. Ima puno stvari koje nisu išle. Analizirali smo, razgovarali o toj utakmici. Kakav god da je rezultat, to ostaje u svlačionici. Uvek sam samokritičan, a i oni su to prihvatili. Arhivirali smo tu utakmicu jer nema mnogo vremena da razmišljamo o njoj", rekao je Milojević.

foto: FK Crvena Zvezda

Upitan je za "priče o sudijama" i da li gleda taj aspekat, odgovorio je: "Ne bavim se time. Ima drugih ljudi koji su zaduženi za to. Nisam ni kompetentan da pričam u vezi svega toga".

Govorio je i o odnosu sa bivšim trenerima Partizana i sadašnjim Savom Miloševićem.

"Koliki god rivalitet bio, treba da ima sportsku granicu. U samom naboju možda i prelazimo granice, ali ne treba prelaziti velike granice neukusa. Mi kao treneri smo dužni da šaljemo dobru sliku. Sa kojim god trenerom da sam se susreo, imam poštovanje prema svakom. Kao što sam imao prema Djukiću i Mirkoviću, tako i prema Savi. Sava poznajem, radio je jako dobar posao u FSS. Opredelio se da se bavi trenerskim pozivom. Svako ko je u fudbalu... To su sve nijanse koji ćete se poslom baviti. Imao je fantastičnu igračku karijeru, pred njim je blistava i trenerska. Ima puno poštovanje prema meni, kao što su svi do sada koji su bili na klupi Partizana", kazao je Milojević.

Vladan Milojević je na konferenciji za novinare pred derbi čestitao košarkašima Crvene zvezde na trofeju u ABA ligi.

"Čestitao bih košarkašima na tituli u ABA ligi i plasmanu u Evroligu sledeće sezone. Od srca, u ime stručnog štaba i svih igrača", rekao je trener Zvezdinih fudbalera.

Milojević je zahvalio i navijačima Crvene zvezde koji su dali krv i sakupili više od 900 jedinica koliki je bio i cilj, i dodao da su ponovo pokazali humanosti i poželeo im da nastave sa dobrim delima.

kurir.rs / kurir sporto, Beta

Kurir