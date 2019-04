SRCE HORACIO SALA NIJE IZDRŽALO! PREPUKLO JE OD TUGE ZA SINOM: Preminuo otac Emilijana Sale samo tri meseca posle stravične avionske nesreće! (FOTO)

Horacio Sala, padre del fallecido futbolista argentino Emiliano Sala, murió este viernes producto de un infarto, informó @radiomitre. Su hijo, exdelantero del @fcnantes que había firmado por el @cardiffcityfc, había perdido la vida tres meses atrás por un accidente aéreo en el Canal de la Mancha. Paz a su alma.

A post shared by Idioma Fútbol ⚽ (@idiomafut) on Apr 26, 2019 at 2:59am PDT