RAMBO PETKOVIĆ OTVORIO DUŠU I OBJASNIO ZAŠTO NIJE IGRAO NA SP: Bilo je zakulisnih radnji u reprezentaciji, a ja nisam bio podoban!

Upitan da li je najveća rana u njegovoj karijeri jer nije pozvan 1998. u Francusku, on je odgovorio da nije.

- Mnogo više žalim što sam 1992. bio u onom timu reprezentacije koji je Ivica Osim odveo na EP u Švedskoj, ali smo zbog sankcija izbačeni sa takmičenja nekoliko dana pre početka. Posle je to EP osvojila Danska koja se nije ni kvalifikovala jer je u grupi bila iza nas - istakao je Petković u intervjuu za list "Danas" u uskršnjem izdanju.

On je, međutim dodao da ipak ne vredi da žali ni zbog čega jer, kako je rekao, nije on bio u pitanju, niti je on mogao da odlučuje.

- Bilo je tu mnogo zakulisnih radnji i mislim da nema smisla da se ponovo vraćam na to 20 i više godina kasnije. Neki drugi ljudi su vukli konce, a ja očigledno nisam bio miljenik ili nisam bio podoban, šta god... - rekao je Petković.

Petković, koji nije dobio priliku da za reprezentaciju Jugoslavije (SRJ), kasnije Srbije i Crne Gore (SCG), igra na nekim važnijim takmičenjima, i zbog čega je bio predmet različitih kontroverznih priča i tumačenja, proslavio se igrama u Brazilu gde je tri puta proglašavan igračem godine, a proglašen je i počasnim građaninom Rio de Žaneira, gde je branio boje Flamenga, Vaska Da Game i Fluminensea.

(Tanjug, Foto: )

Kurir