VOJVODINA DOČEKUJE CRVENO-BELE Krivokapić pred Zvezdu: Rezultat nije primaran...

"Poznato je da Crvena zvezda predstavlja vrh našeg fudbala, a i šire. Ono što je najvažnije je da našoj mladoj ekipi treba pružiti podršku, kako bi dala sve od sebe i pružila najbolje što može. Očekuje nas praznik fudbala i dobar ambijent, a naši mladi igrači imaće priliku da uživaju u fudbalu i odmeravanju snaga sa velikim protivnikom, odnosno da se u najlepšem svetlu prikažu", rekao je Krivokapić.

Na konstatacije da Crvena zvezda pobeđuje u Superligi često i kada ne igra na svom najvišem nivou, Krivokapić navodi da je odlika velikih ekipa da slave i kada nisu u formi.

"Takve stvari demonstrira i Crvena zvezda. Međutim, uzdam se u našu želju i mladost. U ovom trenutku, rezultat nam čak ni nije toliko primaran, koliko to da mladi igrači nauče nešto i pripreme se za narednu sezonu. To ne znači da ćemo se unapred predati, jer igramo za Vojvodinu, a Vojvodina sebi nikad ne sme da dozvoli da izađe na teren sa razmišljanjem da će da izgubi", poručuje bivša "desetka" Crvene zvezde.

Prema njegovim rečima, rezultati novosadskog tima pokazuju da je daleko od Crvene zvezde u ovom trenutku.

"Ranije sam spominjao nešto čemu mislim da nije pridato dovoljno važnosti, a to je činjenica da Vojvodina i dalje nema jasan plan za sledeću sezonu. To je veliko pitanje koje treba da se reši, a ja već danima ponavljam da Vojvodina mora da bude konkurentna Crvenoj zvezdi i Partizanu. Radovali smo se ulasku u plej-of, jer je takav cilj bilo gotovo nemogće ostvariti, ali ime i istorija kluba nalažu Vojvodini da uvek mora da se takmiči za mnogo više ciljeve. Krajnje je vreme da se sedne, razgovara i napravi sistem, kako bi se znalo kuda ide Vojvodina", zaključio je on.

Utakmica 4. kola plej-ofa Superlige između Vojvodine i Crvene zvezde igra se sutra od 16 sati na stadionu "Karađorđe".

kurir.rs / Tanjug

Kurir