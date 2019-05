OSVAJAMO TITULU, DOĐITE NA MARAKANU! Zvezda zove navijače na šampionsko slavlje!

Crvena zvezda će priliku da obezbedi zvanje novog-starog šampiona imati protiv ekipe iz Lučana u petoj rundi plej-ofa pred svojim navijačima!



U slučaju trijumfa, crveno-beli bi napravili dovoljnu bodovnu razliku u odnosu na drugoplasirani Radnički, bez obzira na rezultate Nišlija do kraja sezone i tako osigurali osvajanje titule.

Blagajne će dan pre meča biti otvorene od 11 do 17 časova, a u nedelju od 11 sati do početka susreta.



Cene ulaznica su:



Sever: 300 dinara

Istok: 400 dinara

Zapad: 500 dinara



Izabranici Vladana Milojevića su i posle podele bodova nastavili dominaciju u domaćem šampionatu i zato su sada na korak do trona.

Fudbaleri pozivaju sve zvezdaše da dođu u što većem broju u nedelju od 18 sati i pruže im neophodnu podršku.

