LALATOVIĆ PRED MEČ SA VOJVODINOM: Imamo samo jednu želju...

"Jako mi je žao što našu publiku nismo obradovali pobedom na prošlom meču u Nišu protiv Čukaričkog. Mi smo je zaslužili, ali je na toj utakmici bilo nemoguće osvojiti tri boda, pogotovo posle svega što se dešavalo u poslednjih pola sata. Moji igraci su dali maksimum na tom susretu, ali jednostavno se nije moglo. Zato sada želimo da sve nadoknadimo u duelu sa Vojvodinom i da još jednom dobrom partijom opravdamo svoju poziciju na tabeli", rekao je Lalatović na konferenciji za medije.

Trener Nišlija istakao je da očekuje dobru utakmicu protiv ekipe koju veoma poštuje.

"Ocekujem kvalitetnu predstavu, a nama nikakva pomoc sa strane nikada nije bila potrebna. Vojvodina je ekipa koju izuzetno respektujem. Imaju mlad tim, igraju rastereceno, nemaju šta da izgube, pošto nisu u nezavidnoj situaciji. Uspeli su da uđu u plej-of, ostvarili su cilj i ovde ce sigurno doci da se nadigravaju. To je veliki klub u kojem sa proveo lepe trenutke u trenerskoj karijeri. Uz sav respekt prema njima, mi imamo samo jednu želju u nedelju, a to je da osvojimo nova tri boda i da se onda okrenemo sledećoj utakmici protiv Napretka. A posle toga nam dolazi meč sezone sa Partizanom u kojem ćemo juriti novi istorijski rezultat i prvi plasman Radničkog u finale Kupa", istako je on.

Niški tim je na tri kola pre kraja kraja već ostvario najbolji rezultat u istoriji u domacem prvenstvu, pošto je obezbedio drugo mesto i status vicešampiona Srbije, a Lalatović je još jednom čestitao svojim igračima na fenomenalnoj sezoni.

"Radnički nikada u istoriji nije završio sezonu na drugom mestu, a istorija ovog kluba je velika, a eto sa ovom sjajnom generacijom je to uspeo. Mi ovaj rezultat ne bismo ostvarili da nismo imali veliku podršku sa svih strana. Pre svega od uprave kluba koja nam je omogucila da razmišljamo samo o fudbalu, jer su svi naši zahtevi prema rukovodstvu ispunjavani u dan, a ne treba zaboraviti i naše navijače, kao i novinare koji prate Radnički", zaključio je Lalatović.

Utakmica između Radničkog i Vojvodine igra se u nedelju od 18 sati na Čairu.

