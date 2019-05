MILOJEVIĆ ZOVE NA ŠAMPIONSKO SLAVLJE: Dođite da osvojimo titulu!

"Poznajete me i znate da ne volim da pričam ništa unapred, bitno je da oTrdigramo dobru utakmicu protiv kvalitetnog protivnika, da publika dođe u što većem broju i, ako da Bog, da krunišemo sezonu titulom sutra. To nam je cilj, za to smo se borili, trudili i radili svih godinu dana. Rekli smo još na početku koliko nam je važno da osvojimo titulu, ali ne bih da prejudiciram ništa. Spremićemo se kao i za svaku utakmicu, očekujem podršku sa tribina i da zajedno matematički obezbedimo titulu", rekao je Milojević novinarima na stadionu "Rajko Mitić".

Zvezda će sutra od 18.00 na svom stadionu dočekati Mladost i u slučaju pobede odbraniće titulu prvaka Srbije.

Milojević je kazao da nema nepoznanica izmedju dve ekipe, kao i da je Mladost više puta u poslednjih nekoliko sezona pokazala da je zasluženo u vrhu Super lige.

"Pretendent su za izlazak na evropsku scenu, imaju dosta iskusnih igrača, trenera koji je jako disciplinovan, takmičar, posvećen fudbalu i to se vidi jasno na terenu. Bez obzira da li igramo u Lučanima ili u Beogradu uvek su utakmice protiv Mladosti izuzetno teške", rekao je on.

Šef stručnog štaba Crvene zvezde rekao je da ga raduje "odlična atmosfera" u ekipi i motivacija igrača.

"Nije se mnigo promenila situacija. Vraća nam se Branko Jovičić posle pauze zbog kartona. Na sve ostale igrače mogu da računam. Postoji umor kod odredjenih igrača, imali smo juče malih problema, ali više o tome ćemo znati posle treninga", rekao je Milojević.

Kurir sport/Beta

Kurir