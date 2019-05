HRVAT IZ LIVERPULA LJUT PRED REVANŠ SA BARSELONOM: Evo šta Dejanu Lovrenu smeta uoči duela na Enfildu

Liverpul je u prvoj utakmici u Španiji izgubio od Barselone sa 0:3, zbog čega mnogi ne daju velike šanse engleskoj ekipi za prolaz u finale.

"To me ljuti. Čini me ljutim i gladnim da im pokažemo da smo sposobni da uradimo nešto posebno na Enfildu. Imamo sjajne igrače, a sjajni igrači treba da se pokažu u velikim utakmicama, a mislim da je sutrašnja jedna od takvih. Očekujem veliku utakmicu", rekao je Lovren, preneli su britanski mediji.

Revanš se igra u utorak od 21 čas na Enfildu.

"Zbog toga smo Liverpul. Zbog toga smo jedinstven klub. Trenutno, po rezultatu to ne izgleda tako, ali fudbal je nepredvidiv, posebno u Ligi šampiona na Enfildu", naveo je hrvatski reprezentativac.

On je dodao da je važno da njegova ekipa rano postigne gol.

"Ako to uspemo, onda je sve moguće. Naravno, nismo prihvatili da smo već ispali. To je bila samo jedna utakmica. Biće težak izazov posle 0:3, ali uradili smo to mnogo puta, a Liverpul je prilično poznat po preokretima. Nadam se da to možemo opet da uradimo, ali potrebna nam je velika podrška navijača. Moramo da budemo strpljivi, da ne žurimo", rekao je on.

Utakmicu će zbog povrede propustiti Roberto Firmino, verovatno i Mohamed Salah, koji je povredio glavu tokom utakmice sa Njukaslom.

Beta

